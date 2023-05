Danko Lazovics: "Imádkozom a MOL Fehérvárért!"

A klub egykori támadója nem tudja elképzelni, hogy a csapat a másodosztályban játsszon.

Sorsdöntő utolsó két bajnoki vár a MOL Fehérvárra, amely a 11., kieső helyről várhatja a mindent eldöntő találkozókat.

Mindössze öt év telt el a klub eddigi utolsó, 2018-as bajnoki címet óta, amelynek alapembere volt Danko Lazovics. A 40. születésnapját a mai napon ünneplő egykori támadó a molfehervarfc.hu-nak adott interjút, amelyben az emlékek mellett a csapat jelenlegi helyzete is szóba került.

"Őszintén mondom, nagyon szomorú vagyok, de én még mindig bízom abban, hogy sikerül kiharcolnia a Vidinek azt, hogy jövőre is az élvonalban szerepeljen. Nem tudom azt elképzelni, hogy a Vidi a másodosztályban játsszon, hiszen nem is olyan rég még a BL-csoportkörért küzdöttünk. A Vidi egy nagyszerű klub, ahol kiváló emberek dolgoznak, ők is és természetesen a szurkolók is megérdemlik azt, hogy a csapat a legjobbak között szerepeljen" - nyilatkozta Lazovics, aki üzent is a szurkolóknak.

"Srácok! A végsőkig tartsatok ki a klub mellett, mert nincs másik csapatotok! Álljatok ebben a nehéz időben is a csapat mellé, ne adjátok fel, biztos vagyok benne, hogy a csapat is az utolsó pillanatig küzdeni fog! Csak közösen lehet elérni a kitűzött célt, én is veletek vagyok, mert a Vidi és Székesfehérvár is az életem része már. Imádkozom a klubért és biztos vagyok benne, hogy jövőre is a legjobbak közt fogtok szerepelni. Soha ne adjátok fel, hajrá, Vidi" - zárta szavait a szerb futballista.