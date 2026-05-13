Nem utazhat a 2026-os világbajnokságra Dani Carvajal, miután a spanyol szövetségi kapitány, Luis de la Fuente kihagyta őt a bő vb-keretből. A döntés – amelyről a Football Espana is beszámolt – különösen azért meglepő, mert a Real Madrid csapatkapitánya az elmúlt években alapembernek számított a nemzeti együttesben is.

A 34 éves védő az elmúlt hónapokban sérülésekkel és formaproblémákkal is küzdött, emiatt klubcsapatában is kevesebb lehetőséghez jutott. A spanyol sajtó már korábban jelezte, hogy kérdéses lehet a világbajnoki szereplése, bár de la Fuente még néhány hete sem zárta ki teljesen a visszatérését.

Carvajal pályafutása során két világbajnokságon is szerepelt a spanyol válogatottal, emellett tagja volt a 2024-es Európa-bajnok csapatnak is. A rutinos hátvéd hosszú éveken át meghatározó figurája volt a nemzeti együttesnek, így a kimaradása sok szurkolót meglepett.

A beszámolók szerint a szakmai stáb elsősorban a jelenlegi fizikai állapot és a játékritmus hiánya miatt döntött úgy, hogy nem számol vele a tornán. A helyére fiatalabb, jobb formában lévő védők kerülhetnek be a végleges keretbe.

