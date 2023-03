Dani Alves a börtönből írt fohászkodó levelet feleségének

Még egy lehetőségért esedezik.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Dani Alves 2023 eleje óta börtönben van, miután szexuális zaklatással vádolták meg Spanyolországban.

A korábbi brazil kiválóság már szebb napokat is megélt karrierje során. Jelenleg a börtönválogatottat szinesítő Dani Alves ügye továbbra is tisztázatlan. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Dani Alvest még felesége, Joana Sanz elhagyta, külföldi hírek szerint már a válókeresetet is beadta.

A zenei világban is jártas Dani Alves most viszont tollat ragadott és könyörögve kéri feleségét, hogy ne hagyja el. Az írás a spanyol Antena 3 csatornához is eljutott és a „Y ahora Sonsoles” című műsorában olvasták fel:

„Kedves Joanám. Majdnem nyolc éven át szeretetben és tiszteletben éltünk, te és a gyermekeim, Dani Filho és Victoria a legjobb dolog, ami történt az életemben. A találkozásunk óta együtt nőttünk fel, elkísértük egymást az évek során. Most ezekben a nehéz pillanatokban bánom a döntésedet, ám remélem, hogy az élet ad még egy esélyt, hogy újra szeressük egymást. Megértem azt a fájdalmat, amelyet az általunk átélt igazságtalan helyzet okoz, és megértem, hogy nem tudtál ellenállni ennek a nyomásnak. Amivel vádolnak, teljesen idegenek az életemet irányító értékektől: a szeretettől és a tisztelettől. Hiszek magamban és azokban, akik tudják, ki vagyok valójában. A végsőkig küzdeni fogok és hamarosan bebizonyítom ártatlanságomat az egész világ előtt."

A brazil játékos korábbi klubj az UNAMI felbontotta az élő szerződést és elhatárolódott a labdarúgó tettétől. Dani Alves ügyvédje azonban folyamatosan azon dolgozik, hogy bebizonyítsa ügyfele ártalmatlanságát és megfelelő bizonyítékokat szolgáltasson a bíróságnak, hogy 23 éves nő vallomása nem állja meg a helyét a szexuális zaklatás tényeként. A nő korábban megtagadta, hogy megbízott pszichológus megvizsgálja.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Marokkó-Brazília mérkőzésen a hazai győzelem 5.50, a döntetlen 4.30, a vendég siker 1.55-szörös szorzóval fogadható.(x)