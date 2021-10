Dani Alves 38 évesen visszatérne a Barcelonához

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Spanyol sajtóhírek szerint Dani Alves készen áll arra, hogy visszatérjen a Camp Nou-ba, öt évvel azután, hogy elhagyta a Barcelonát, amellyel karrierje 43 trófeája közül 23-at nyert.

A hátvéd szeptemberben hagyta ott a Sao Paulót, s korábban azt nyilatkozta, hogy ebben az évben már sehova nem szeretne leszerződni. Alves a katalán Sportnak adott terjedelmes interjújában azonban elmondta, ha a Barcelonának szüksége lenne rá, azonnal menne, csak hívják fel.

"Könnyű lenne azt mondani, hogy a Barçának most szüksége van rám. Azért távoztam, mert azt láttam, hogy a dolgok nem úgy mennek, ahogyan kellene. De úgy jöttem el, hogy amikor a Barçának szüksége van rám, a rendelkezésükre állok, függetlenül attól, hogy éppen hol vagyok. Az egyetlen hely a Földön, ahol házam van, az Barcelona. Ha úgy gondolják, hogy kellek, csak hívniuk kell. De a csapatnál most inkább a fiatalokra számítanak. Eljön az idő, amikor a fiatalok beérnek, és az idősebb játékosok elmennek. Ez egy természetes ciklus, de a Barcelonánál hibákat követtek el, és ez a folyamat felgyorsult - mondta a 38 esztendős hátvéd, majd kitért a katalánok régi-új elnökére is.

"Laporta tudja, mit gondolok róla. Nagyon örülök, hogy ismét ő az elnök. Rengeteg problémát hagytak hátra neki, de úgy gondolom, hogy ha van valaki, aki ezeket meg tudja oldani, az Joan. Máskor is megtette, de most kicsit magasabban van a léc. Vissza kell tennie a Barcát arra a polcra, amit megérdemel a klub. Ez egy hosszú és fáradságos folyamat lesz, de a Barça vissza fog térni. Lehet, hogy három, hat hónap, vagy egy év lesz, de vissza fog térni. Mi, akik szeretjük a klubot, segíthetünk, hogy a klub visszanyerje az erejét és azt a filozófiát, amibe mindenki beleszeretett" - nyilatkozta Alves, aki hozzátette, célja, hogy a jövő évi, katari világbajnokságon is pályára lépjen.

