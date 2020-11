Dél-Amerika: Vidal bombagólt lőtt, győzött Uruguay és Brazília is

Csütörtök este és péntek éjjel összesen három dél-amerikai VB-selejtezőre került sor.

James Rodriguezék a Cavani-Suarez támadópárossal felálló uruguayiakat fogadták zártkapus mérkőzésen. A kolumbiaiak végül sima, 3-0-ás vereséget szenvedtek a világoskékektől. Az első gólt a új üdvöskéje szerezte az ötödik percben, a második találatra pedig a második félidőig kellett várni: az támadója, Suarez büntetőből duplázta meg Uruguay előnyét - ezt Nunez egy 73. percben megeresztett távoli lövéssel fejelt meg egy újabb találattal.

A szombat éjjeli meccsen Chile szállította a papírformát azzal, hogy 2-0-ra megverte a perui csapatot. A két gól a legnagyobb sztár, Arturo Vidal nevéhez fűződik, aki a 19. percben lőtt távoli bombagólja után a 34. percben szerzett közeli találatával be is állította a meccs végeredményét. Az első gól olyan nagyra sikerült, hogy a részletes összefoglalón kívül is megtekinthetitek.

ARTURO VIDAL WHAT A GOAL pic.twitter.com/xLdaQfPxGU — thomas (@FClMthomas) November 13, 2020

A soron következő mérkőzésen a legnagyobb sztárcsapat, Brazília lépett pályára és szolid, 1-0-ás győzelmet aratott Venezuela felett - a 67. percben betaláló Firmino volt a nyerőember, ezzel három meccs után továbbra is 100 százalékosnak mondhatja magat a Selecao a VB-selejtezősorozatban.