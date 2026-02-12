„Még meg kell írnom a házit” – Tollal és aláírt labdával jutalmazta Robbie Keane a Ferencváros 16 éves debütánsát

Generációváltás az Üllőin?

Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője nem bízta a véletlenre a továbbjutást, de a hétvégi derbi után bátran nyúlt a fiatalokhoz. Míg a 19 éves Lakatos Csongor kezdőként bizonyított, addig a második félidőben Madarász Ádám (18) és Gólik Benjámin (18) is lehetőséget kapott. A „korona” azonban Czéh Barnabás fellépése volt, aki a legendás Czéh Lászlónak – a Ferencváros korábbi játékosának, jelenleg a Kecskemét klubigazgatójának a fia.

A statisztikák önmagukért beszélnek: a tizenéves tehetségnek kilenc labdaérintéséből nyolc sikeres passza volt, ami még a sokat látott ír mestert is lenyűgözte.

Robbie Keane: „Ha elég jó vagy, elég idős is vagy”

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Keane sugárzott a büszkeségtől, amikor az utánpótlásról kérdezték. Az edző, aki maga is 17 évesen robbant be a profi futballba, hitvallást tett a fiatalok mellett:

„Bő egy éve vagyok Budapesten. Tóth Alex, Madarász Ádám, Gruber Zsombor, Lakatos Csongor, most Czéh Barnabás... tizenhat, tizenhét, tizennyolc, tizenkilenc éves játékosok voltak a pályán, ez lenyűgöző. Nem félek betenni bárkit, ha elég jó. Ha elég jó vagy, akkor elég idős is vagy a feladathoz" – nyilatkozta Keane.

Az edző egy különleges gesztussal is készült: az öltözőben egy tollat ajándékozott a fiatal játékosnak, utalva arra, hogy a profi karrier mellett az iskolai kötelezettségek is várnak még rá. Emellett a mérkőzés labdáját is megkapta, amelyet az egész csapat aláírt.

A pályáról az íróasztal mellé

Czéh Barnabás a FradiZóna adásában meghatottan beszélt élete eddigi legnagyobb élményéről, de maradt benne annyi fegyelmezettség, hogy a civil teendőit se felejtse el.

„Felülmúlhatatlan érzés, hogy beállhattam. Minden tizenhat évesnek ez az álma, hogy a Ferencváros felnőttcsapatában játsszon” – mondta a fiatal tehetség, majd mosolyogva hozzátette: „De az iskolai házi feladatommal még otthon el kell készülnöm.”

Édesanyja a lelátóról figyelhette fia első perceit a nagycsapatban, míg édesapja épp a Kecskemét szakmai stábjával volt elfoglalva az MTK ellen.

A Fradi ezzel a győzelemmel bejutott a legjobb nyolc közé, de a szurkolók számára ez a meccs nem a számszerű eredményről, hanem egy új csillag születéséről maradhat emlékezetes.

