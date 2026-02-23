Sokk a vb előtt: a történelmi kijutás után lemondott a szövetségi kapitány

Meglepetésre lemondott a curaçaói válogatott éléről Dick Advocaat, alig három hónappal azután, hogy történelmi világbajnoki szerepléshez segítette a karibi együttest. A 78 éves holland szakember családi okokra hivatkozva hozta meg döntését, mivel lánya egészségügyi problémákkal küzd.

A szövetség hétfői közleménye szerint a helyét a korábbi PSV-edző, Fred Rutten veszi át, akinek kevesebb mint négy hónapja maradt felkészíteni a csapatot a 2026-os világbajnokságra.

Történelmi kvalifikáció után jött a búcsú

Advocaat 2024 januárjában vette át a mindössze mintegy 185 ezer lakosú szigetország válogatottját, és veretlen selejtezősorozattal juttatta ki a csapatot a vb-re. Curaçao a Bermuda, a Trinidad és Tobago és a Jamaica alkotta csoportból jutott tovább, a kijutást egy Jamaica elleni novemberi döntetlen biztosította be.

A sikerrel Curaçao lett a világbajnokság történetének legkisebb lakosságú résztvevője, megelőzve a korábbi rekorder Izland válogatottját.

„Mindig azt mondtam, hogy a család előrébb való a futballnál, ezért ez természetes döntés” – fogalmazott búcsúüzenetében Advocaat, aki pályafutása egyik csúcspontjának nevezte a kijutást.

A curaçaói szövetség közleményében hangsúlyozta: a holland edző munkájáért „örökké hálásak lesznek”, döntését pedig teljes tisztelettel fogadják.

