Marc Cucurella ismét a figyelem középpontjába került, miután a Chelsea–West Ham Premier League-mérkőzésen egy kemény, egyben látványos összecsapás részese volt. A londoni derbi hajrájában a londoniak balhátvédje ütközött Adama Traoréval, a vendégek támadója pedig nemes egyszerűséggel földhöz vágta az Európa-bajnok spanyol védőt - az eset pedig pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát.

A Barcelonában nevelkedett, a La Masíán felnőtt Cucurella – aki pályafutása során a Getafe és a Brighton érintésével jutott el a Chelsea-ig, valamint a spanyol válogatottig – nem kerülte meg a témát, és részletesen beszélt az esetről Gerard Romero FanZone című műsorában.

„A végén történt az egész, amikor a labda a szögletzászló közelében volt. Felálltam, nagyon közel volt hozzám, és arra gondoltam, beteszem a fejem, hátha egy kis feszültséget tudok generálni. Megragadott, eldobott, és abból lett a balhé” – mesélte Cucurella őszintén.

Gerard Romero megjegyezte, hogy mivel mindketten katalánok és a La Masía növendékei voltak, az esetnek a pályán kellett maradnia. Cucurella ezzel egyetértett, ugyanakkor egy félmosollyal odaszúrt: „Végül is ilyenek előfordulnak. Nincs semmi problémám, bár ha az utcán összefutnánk, elgondolkodnék rajta, hogy köszönjek-e neki ezek után.”

A műsor során élő adásban kapcsolták Adama Traorét is, aki igyekezett elsimítani a feszültséget. „Nagyon jó srác. Minden a pályán marad, a meccs hevében történt. Nem akartam bántani, nem volt szándékos” – hangsúlyozta a szélső.

Cucurella végül nevetve zárta le a témát, érzékeltetve, hogy az indulatok már elcsitultak. „Most már nyugodt vagyok, főleg, hogy egy képernyő van köztünk… de komolyan, minden rendben van, ennyiben maradt a dolog” – tette hozzá.