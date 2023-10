Csúnyán összetörték Szalai Ádám autóját, másodperceken múlhatott az élete

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Blikk információi szerint szombat este közúti balesetben volt érintett Szalai Ádám, egykori magyar válogatott futballista, akinek az éppen leparkolt autójába egy ittas üzletember hajtott bele Óbudán.

A lap úgy tudja, hogy az elkövető a TV2 Kőgazdag fiatalok című műsorában is feltűnt üzletember, Tóth Attila volt, aki a Blikk információi szerint erősen illuminált állapotban hajtott be a kocsijával az egyik utcába, ahol nekiment a focista Mercedes AMG G63 típusú járgányának. A helyszínen rendőrségi intézkedés is történt.

"Attila néhány utcával feljebb lakik, valószínűleg hazafelé ment, amikor nekiütközött az autónak, amelyben jelentős kár keletkezett" – mondta az egyik környéken lakó a Blikknek.

"2023. október 28-án 17 óra 50 perc körül Budapest III. kerület, Szőlővész utcában egy autó nekiütközött egy parkoló gépkocsinak. Az autó 51 éves sofőrjével szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott, őt a mentők könnyű sérüléssel kórházba vitték” - adott tájékoztatást a rendőrség.

A lap a gyanúsított üzletember nem tudta elérni, azonban Szalai a rendelkezésükre állt:

"Rossz belegondolni, hogy húsz másodpercen múlhatott az életünk. Vilmos testvéremet látogattuk meg a családommal, érkezés után a hátsó ülésről kivettem a kislányomat és elindultunk a ház felé, pár pillanattal később valaki nagy sebességgel belecsapódott az autónkba. Akkora volt az ütközés ereje, hogy a kocsim megrepesztett egy betonkerítést. A nagy ijedtség után visszaléptünk és láttuk, hogy a sofőr beszorult az autójába. Ittas volt, mi segítettük ki őt, és megvártuk a rendőrséget is."

Szerencsére Szalai és családtagjai nem sérültek meg, ám az autóban jelentős kár keletzett, az ittas vezető ellen pedig eljárás indulhat.