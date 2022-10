Csúnyán beleszállt az MLS rendszerébe Sallói Dániel

Állítása szerint tavaly megérdemelte volna, hogy ott legyen az év csapatában.

Kritikus hangnemben nyilatkozott az MLS díjazási rendszeréről Sallói Dániel a Sporting KC szezonzáró sajtótájékoztatóján. A magyar futballista kiállt honfitársa, Gazdag Dániel mellett és elmondta, reméli nem lopják el tőle azt az elismerést, hogy jó teljesítménye ellenére ne kerüljön be a bajnokság év csapatában, ami vele megtörtént tavaly. "Remélem, hogy Gazdag kapcsán fair módon döntenek majd a szavazók az MVP-díjról, parádés szezonja volt és teljesen megérdemli, hogy az MVP-finalisták közé kerüljön. Én is voltam már ebben a helyzetben, voltam jelölt MVP-díjra, de a végső szavazásnál ismét világossá vált számomra, hogy az MLS egy marketing-vezérelt bajnokság."

Sallói arról is beszélt, hogy a különböző egyéni díjak kiosztásnál előnyben részesül az a játékos, aki aktív a közösségi médiában, és nagy követőszámmal rendelkezik. "Remek példa, hogy kit választottak az előző forduló legjobbjának, Brennert, aki három gólt lőtt és egy gólpassz is kiosztott a hétvégén. Gazdag ugyanezt a teljesítményt hozta, viszont neki nincs Twittere, míg Brennert 80 ezren követik ugyanitt. Ki nyerte a díjat? Hát persze, hogy Brenner, akinek több követője van. Így működik ez a bajnokság."

"Abban nagyon bízom, hogy legalább az év csapatába beválasztják őt, és nem lopják el tőle ezt a teljesen megérdemelt elismerést, ahogy az velem sajnos már megtörtént egyszer. Tavaly ott lett volna a helyem az év csapatában, de engem nem raktak be" - zárta gondolatait Sallói, aki hozzátette, a szerződésbe foglalt bónuszok mellett a személyes büszkeségük is a tét. Javaslatot is tett az MLS-nek: "a statisztikák és a mutatt játék alapján kellene döntést hozniuk, nem az alapján, hogy kiből tudnak majd nagy pénzt csinálni egy későbbi átigazolás során."

