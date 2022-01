Csongvai Áron: „Nyernünk kell a Ferencváros ellen, és kész”

Tippelj az Újpest–Ferencváros derbire és 20-szoros pénzt nyerhetsz! Regisztrálj most! (x)

Újpest–Ferencváros, a honi futball rendre leginkább várt meccse. Akkor is, ha a zöld-fehérek eléggé elléptek lila-fehér kollégáiktól. Az utóbbi nyolc összecsapásból egyaránt az FTC került ki győztesen, az Újpest fiatal középpályása szerint azonban immár meg kell, hogy törjön a jég.

– Huszonegy éves korodra az ötödik Fradi elleni derbidre készülhetsz, nem is olyan apró szépséghiba, hogy az eddigi próbálkozások rendre kudarcba fulladtak.

– Sajnos igen. Annak természetesen örülök, hogy ilyen fiatalon négyszer is játszhattam már a derbin, jól mutat, és fontos is, hogy ennyi idősen többször szerepelhettem már egy ilyen nagy presztízsű mérkőzésen, de sokkal nagyobb öröm lenne, ha eredménnyel is párosult volna valamelyik. Az elmúlt időszakban sajnos kevés esélyünk volt a sikerre, azon vagyunk, hogy megtörjön a jég.

– Noha egy Újpest–Fradin bármikor, bármi megtörténhet, az utóbbi időben mintha a lila-fehér drukkerek is pesszimistábban közelítették volna meg a párharcot, és te is a halványabb esélyeket említetted. Valóban ekkora most a különbség a két csapat között, hogy alig akad kérdőjel a párharc előtt?

– A két klub lehetőségei közt nagy a különbség. De az Újpest is jó futballistákból áll, jó csapatot alkotunk, és ha nem is vagyunk azon a szinten, mint a Ferencváros, mert az immár kiderült, az övék jelenleg nemzetközi szint, ha sikerül megvalósítani a terveinket, van keresnivalónk, a korábbi vereségek ellenére is.

– Melyiken érezted leginkább azt, van sanszotok?

– Az otthoni null négy kivételével mindegyiken. Egy félidőig, máskor hatvan percig pariban voltunk, a legutóbbi, három egyre elveszített mérkőzésen pedig egészen a végéig, jóllehet negyedóra elteltével emberhátrányba kerültünk. Kevéssel a lefújás előtt döntötte el a meccset a Ferencváros, pedig előtte nekünk is akadt helyzetünk. Bár kikaptunk, egész jó meccset játszottunk, abból kell építkezni. Tudom persze, egy Újpest–Fradin kevés a helyenkénti jó teljesítmény, most már győznünk kellene.

– Otthon, saját szurkolóitok előtt erre nyilván valamivel nagyobb is az esély. Az különösen izgatottá tesz, hogy a második hazai derbiden végre megtelnek a széksorok?

– Egyértelműen. Pont ezen gondolkodtam, hogy oké, hogy ötödször játszhatok a Fradi ellen, de egyszer sem élhettem át, milyen az, amikor otthon, a saját fanatikusaink teremtette hangulat hajt. Nagyon várom, milyen lesz a drukkereink előtt játszani, azt gondolom, hatalmas előnyt jelent majd nekünk.

– Hogy él benned az első csúcsrangadód? 2020 októbere, Üllői út, zsúfolt lelátók. Volt benned riadalom?

– Az nem, drukk igen. Jóval a meccs előtt megtudtam, kezdeni fogok, így fejben elkezdtem előre rákészülni, és ha az eredmény keserű is, pozitív élményként gondolok rá vissza amiatt, hogy a részese lehettem.

– A másodikat, egyben az eddigi egyetlen hazai derbidet közönség nélkül rendezték tehát. Biztosan nagyon más úgy futballozni, bár az ember azt gondolná, egy labdarúgó az Újpest–Fradin nézők nélkül is megy, mint a meszes.

– Ez így is van, a derbire egy újpesti futballista mindig sokkal jobban felpörög, ettől még nézők nélkül egészen más atmoszféra lengi körbe. A futball, és főként a derbi nagyrészt a szurkolókról szól, sőt leginkább róluk. Sokszor elmondjuk mi, labdarúgók, hogy meccs közben igyekszünk kizárni a külvilágot, s ez többnyire így is van, a kilencven percben elsősorban a játékra, a feladataidra koncentrálsz, egy ilyen hangulatú meccsen azonban alaposan hat rád a közönség. A drukkerek sarkallnak még nagyobb erőbedobásra. Arra kell törekednünk, hogy a szurkolás az előnyünkre váljon, szárnyakat adjon.