Csoda kell Debrecenben?

Az Újpest és a Zalaegerszeg egy lélegzetvételnyi előnyhöz jutott a kiesés elleni harcban, de még egyik csapat sem nyugodhat meg, nem is beszélve a , , hármasról. Lényegében a tabella második felében a Kaposvárnak a legnyugodtabb a helyzete, hiszen már kiesett, nincs mit idegeskedni – látszott is rajtuk, hogy már nincs mit idegeskedniük, amikor vasárnap legyőzték a Diósgyőrt. Nézzük, hogy a hátralévő négy fordulóban kinek, hogy alakul a sorsolása.

7. Újpest 36 pont

(3. helyezett, otthon), (1., i.), ZTE (8., o.), Kaposvár (12., o.)

Több csapat

Vegyes sorsolás. Az első két találkozón nem lenne csoda, ha pontot sem szerezne az Újpest, az utolsó kettőben a hat is benne van, vagyis, akár a végén is dönthet saját sorsáról a csapat, amely Predrag Rogan kinevezése óta még nem kapott ki, jó formában, így vélhetően kiharcolja, hogy jövőre is -es legyen.

8. Zalaegerszeg 36 pont

Kisvárda (9., i.), (6., o.), Újpest (7., i.), Fehérvár (2., o.)

A ZTE is jó formában van Márton Gáborral a kispadon és ebben a sorsolásban még az is benne van, hogy vereség nélkül hozzák le a meccseket. Már csak azért is, mert a ZTE legutóbb, még februárban kapott ki, azóta hét bajnokit játszott a csapat vereség nélkül. Vélhetően nem lesz gondja a csapatnak, amely akár ezen a héten el is döntheti a sorsát.

9. Kisvárda 35 pont

ZTE (8., o.), Kaposvár (12., i.), (4., o.), (5., i.)

Két kulcsmeccse jön a Várdának. Bódog Tamás ennek is rendelt alá mindent, hiszen a legutóbbi fordulóban olyan csapatot küldött pályára, mint még soha és vélhetően ez az együttes ilyen összetételben nem is szerepel többé. A keleti csapatnak ezen a héten lesz alkalma arra, hogy bizonyítsa van helye az NB I-ben, az utolsó két forduló nehezebbnek ígérkezik, hiszen a dobogóért küzdő csapatok közül kettővel is találkozik.

10. Paks 34 pont

Kaposvár (12., o.), Puskás Akadémia (4., i.), Diósgyőr (5., o.), Debrecen (11., i.)

Jön egy meccs, amelyen a Paksnak nyernie kell, hiszen a Kaposvár akármennyire is nyert a Diósgyőr ellen, még a mezőny leggyengébb csapata. Aztán következik két mérkőzés, amelyeken bármi lehet és a végén pedig egy bajnoki, amely lehet, hogy eldönti, hogy a Debrecen, vagy a Paks lesz-e NB I-es. Ha az utolsó körig nem dől el, akkor a debreceni találkozó nagy izgalmakat tartogat majd.

11. Debrecen 32 pont

Fehérvár (2., i.), Diósgyőr (5., o.), Mezőkövesd (3., i.), Paks (10., o.)

Ennél nehezebb sorsolása senkinek nincs a tabella második felében. A második mellett két olyan együttes, amely a harmadik helyért harcol, valamint egy másik kiesőjelölt. Ez még akkor is pokoli, ha Kondás Elemér munkája elkezdett látszani a DVSC-n és a Fehérvár mellett a Diósgyőr, valamint a Mezőkövesd gépezete is akadozik. Nagyon nehéz helyzetben van a Debrecen.