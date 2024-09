Csoboth Kevin bevette a listavezető kapuját! - Videó

Csoboth Kevin kedd este meglőtte első gólját a svájci élvonalban, az áldozat Ricardo Moniz együttese volt.

A magyar válogatott támadó megszerezte első gólját a svájci élvonalban, méghozzá az éllovas ellen!

Sokan pórul jártak, akik megkísérelték valamilyen formában térdre kényszeríteni St. Gallent. Honfoglaló őseinket is megtréfálták (a magyarok sankt galleni kalandja – a szerk.) és most a Zürich is belelépett ugyan abba a folyóba.

Csobothnak a kupában már van gólja, ám a bajnokságot tekintve ez volt az első, ráadásul ezzel végleg megpecsételte Monizék sorsát, akik 4-1-es vereséget szenvedtek. A St. Gallen újabb sikerével 7 forduló után 13 pontjával a negyedik helyen áll a tabellán.