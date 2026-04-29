Legyőzte a román csendőrséget a székely vezérszurkoló, akit kitiltottak a lelátóról

Hiába lebbezett fel a hatóság, másodfokon is az Egér becenévre hallgató vezérszurkolónak adott igazat a bíróság. Tamást korábban fél évre kitiltották a stadionokból, emellett pedig pénzbírságot is kellett fizetnie – utóbbi visszatérítésére jogosult lett az ítélet értelmében, amivel élni is fog.

"A legfontosabb, hogy bebizonyosodott: igazam volt. Ez számít a leginkább” - nyilatkozta a Székely Sportnak.

A nem mindennapi incidens még a 2023-24-es szezon májusában történt: a Csíkszereda a Bukaresti Dinamóhoz látogatott az első osztályért vívott osztályozóban, ám Tamást és más vendégszurkolókat egyszerűen nem engedtek be a stadionba.

A hatóságok azt állították, hogy a vezérszurkoló magyarul vette őket a szájára, valamint a bevinni kívánt székely zászló is szúrta a biztonságiak szemét. Végül Tamásnak kinn kellett maradnia, miközben a jegyzőkönyvbe felvették az őt lejárató hazugságokat.

Állítása szerint nem hogy nem szidalmazta a csendőröket, még csak magyarul sem beszélt velük, a büntetése mégis 1100 lej és fél év romániai stadionokból való kitiltás lett.

