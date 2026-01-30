A Székely Sport értesülései alapján véglegessé vált, hogy az FK Csíkszereda megállapodásra jutott Kleinheisler László és Tajti Mátyás leigazolásáról – szúrta ki az Öltözőn Túl nevű Facebook-oldal.

A 31 esztendős, 53-szoros magyar válogatott Kleinheisler László a nyár óta szabadon szerződtethető, legutóbb az osztrák Grazer AK együttesét erősítette. A három Európa-bajnokságon is pályára lépő futballista korábban többek között a Videoton, a Werder Bremen, a Ferencváros, az Asztana, az Eszék, a Panathinaikosz, és a Hajduk Split mezét is viselte, jelentős nemzetközi rutinja komoly erősítést jelenthet a csíkszeredai csapatnak.

A 27 éves Tajti Mátyás 2023 óta az Újpest FC futballistája, ám a jelenlegi idényben kevés játéklehetőséghez jutott a lila-fehéreknél. Nyolc bajnoki mérkőzésen kapott szerepet, ezeken egy gólt jegyzett.