A magyar válogatott sztárja visszatért a Tottenhamhez

A Tottenham Hotspur hivatalos oldalán jelentette be, hogy Csiki Anna visszatér a West Ham Unitedtól. A 26 éves magyar középpályás az elmúlt félévet kölcsönben a kelet-londoni csapatban töltötte, 10 mérkőzésen lépett pályára a kalapácsosok színeiben, ezeken egy gólt szerzett.

A Spurs valószínűleg azért rendelte vissza a kölcsönből a magyar válogatott játékost, mert kevés játék lehetőséghez jutott a West Hamnél.

Csiki 2024 szeptemberében igazolt a Tottenhamhez a svéd Hackenből, az előző idényben 8 WSL mérkőzésen lépett pályára az észak-londoniaknál, gólt nem szerzett.