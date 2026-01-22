Csiki AnnaTottenham
C. Kovács Attila

A magyar válogatott sztárja visszatért a Tottenhamhez

Csiki Anna félév után visszatért az angol első osztályban szereplő Tottenham Hotspur-höz. Mutatjuk a részleteket!

A Tottenham Hotspur hivatalos oldalán jelentette be, hogy Csiki Anna visszatér a West Ham Unitedtól. A 26 éves magyar középpályás az elmúlt félévet kölcsönben a kelet-londoni csapatban töltötte, 10 mérkőzésen lépett pályára a kalapácsosok színeiben, ezeken egy gólt szerzett. 

A Spurs valószínűleg azért rendelte vissza a kölcsönből a magyar válogatott játékost, mert kevés játék lehetőséghez jutott a West Hamnél. 

Csiki 2024 szeptemberében igazolt a Tottenhamhez a svéd Hackenből, az előző idényben 8 WSL mérkőzésen lépett pályára az észak-londoniaknál, gólt nem szerzett. 

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0