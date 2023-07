Csercseszovra kemény feladat vár, éjfélig kell eldöntenie, hogy kiket nevez a feröeri bajnok ellen

Komoly szabályoknak kell megfelelnie.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! Most minden ÚJ és RÉGI fogadóra 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár! Regisztrálj most! (x)



Közeleg a határidő.

Ki nyeri a magyar élvonal 2023/24-es kiírását? A Ferencváros 1.15, a Puskás Akadémia 6.00, a Fehérvár FC 7.00-szeres szorzóval fogadható (x)

2023. július 6-a, azaz ma (csütörtök) éjfélig kell leadnia a Ferencvárosnak, hogy mely játékosokat nevezi a Bajnokok Ligája első selejtezőkörének párharcára, amelyet a feröeri bajnok KÍ Klaksvík ellen vív meg - osztotta meg az UEFA ide vonatkozó szabályát a Hungarian Football Xtra Twitter-oldala. Ennek apropóján megnéztük, mely játékosok lehetnek majd rajta a Fradi listáján - írja a csakfoci.hu



A szabályok



A klubok 25 fős A-listát adhatnak le, de ezen szerepelnie kell nyolc, úgynevezett “hazai nevelésű játékosnak”, ebből a nyolcból viszont maximum négy lehet “szövetségi nevelésű”, azaz a Fradi esetében olyan, akit nem az FTC, hanem más magyar klub nevelt 15 és 21 éves kora között minimum három éven át. A zöld-fehéreknek tehát négy saját nevelésű labdarúgót is fel kell tenni az A-listára, ezek olyan labdarúgók, akik a fent említett korosztályban három évig az FTC-nél nevelkedtek. Ha nincs négy ilyen játékos, hanem például csak kettő, akkor 25 fő helyett csak 23 fős lesz az adott klub listája. Fontos megemlíteni, hogy a Ferencvárosnál ebbe a hazai nevelésű nyolcasba nem számíthat bele például Varga Barnabás, mert már 16 évesen külföldre, Ausztriába ment, és csak 26 évesen tért haza, így nincs meg a három éve.

Az A-lista mellett egyébként van egy B-lista is, ezen csak fiatal magyar labdarúgók lehetnek rajta, ezekre a játékosokra vészhelyzet esetén lehet szükség, ők is játszhatnak adott esetben a mérkőzéseken. Fontos információ, hogy a ma éjfélig leadott listán még az első találkozót megelőző napig, azaz jelen esetben hétfő éjfélig kettőt lehet cserélni. Viszont párharconként egy lista van, azaz a visszavágón is csak a most leadottak léphetnek pályára.