Csercseszov: most minden a helyén van, senki ne betegedjen le!

„Nyilvánvaló, hogy sok pletyka kering – van amin még én is meglepődök. – kezdte Sztanyiszlav Csercseszov. – Két játékossal tárgyalunk. Az elvünk egyszerű: ha van lehetőség megerősíteni a csapatot, akkor nem mondunk nemet az igazolásokra. De bízunk azokban, értékeljük azokat, akikkel már együtt dolgozunk. Egy edző sem boldog, ha meg kell válnia a legjobbjaitól, de az első jele annak, hogy most már értékesíteni is akarunk játékosokat, amiről ide szerződésem előtt Kubatov Gáborral már beszéltem, megvan: Uzuni a Granadába igazolt. Egyrészt büszkék vagyunk, hogy ilyen igény van a Ferencváros játékosai iránt, másrészt egy kulcsembert vesztettünk, akit most pótolni kell. Így aztán teljesül az az elnöki óhaj, ami az értékesítéseket célozza, de óvatosan kell csinálnunk, hogy versenyképesek maradjunk.”

„A Paks elleni eredmény természetesen nem volt jó. Felkészültünk a meccsre, az ellenfél nem könnyű, mert a Paks speciális focit játszik. Nem számíthattunk a teljes csapatra, van aki eltiltott, van, aki sérült, van, aki covidos. Néhány srác most esett be az Afrika-kupáról. Ez egyrészt persze jó, de az új arcok a munkát is befolyásolják. Nagyon kellemetlen vereség volt ez az Újpest elleni jó teljesítmény után. Azután a meccs után öt játékos egészségével kapcsolatban is kérdések merültek fel, akiket egyébként nem akartunk volna kivenni a kezdőből. Hazudnék, ha azt mondanám, minden jó. Már említettem a három visszatérő afrikai válogatottat, egy edzésük volt velünk és máris be kellett őket vetnünk sérülések miatt. Emiatt egyértelmű, hogy nem volt egyensúly a játékunkban.”

„Filozofikusan gondolkodva egy 0-3 után könnyebb megértetni a játékosokkal, mi az ami nem működik. De nekünk már a Vasas elleni kupameccsre kell készülnünk. Remélem a legtöbb hiányzónk a Vasas ellen már bevethető lesz, mert ez egy nagyon fontos sorozat és a Fradi öt éve nem nyerte meg.”

„Most minden a helyén van, a fő dolog az, hogy senki ne betegedjen le. Még sosem dolgoztam az egész csapattal, a 23 edzésnapunkból 17-18-on legalább 8-9 játékos hiányzott. De a játékosok dolgoznak, tanulják az újdonságokat, most az a feladatunk, hogy megtaláljuk a megfelelő kombinációkat és harcra kész csapattá váljunk.”

