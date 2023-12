Csercseszov, Máté, Stankovic – három edzőt "fogyasztott el" a Ferencváros 2023-ban

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Idén sem borult a papírforma, a Ferencváros megnyerte az OTP Bank Ligát, valamint csoportkörben is szerepelt, ám ezúttal talán árnyaltabb a kép. A bajnokságot csupán hat pont előnnyel tudták behúzni 2022-23-as szezonban, a Bl-álmok már júliusban szertefoszlottak, valamint edzők terén is a vártnál nagyobb volt a mozgás.

A téli felkészülés után először nyolc NB I-es mérkőzés várt a zöld-fehérekre, melyből csupán négy alkalommal hagyhatták el győztesen a pályát, bár igaz, ez idő tájt mindenki fejében talán már inkább a Leverkusen elleni Európa-Liga nyolcaddöntő járt. Az előjelek azonban nem bizonyultak túl fényesnek. A csapatot télen elhagyta a katari világbajnokságon remeklő Aissa Laidouni, de sérülések is hátráltatták a csapatot. Hiányzott többek között négy olyan kulcsjátékos, mint Tokmac, Samy Mmaee, Botka, valamint Besic, de ugyancsak nem számolhattak Pászka, vagy az épp télen érkezett Owusu játékával sem, így mindkétszer egy igencsak felforgatott összeállítással kellett pályára lépjen a papírforma alapján alapvetően is esélytelenebbnek számító Fradi. A magyar bajnoknak ezúttal szerencséje sem volt, így a küzdeni akarás ellenére a Leverkusen, ahogy az odavágón, úgy a Puskás Arénában megrendezett visszavágón is egyaránt 2:0-ra győzött. Ezt követően minden fókusz az OTP Bank Ligára került, ám ennek ellenére sem sikerült túl fényesre a csapat tavaszi teljesítménye.

Az El-kiesés utáni tíz bajnokin mindössze 12 pontot gyűjtött az akkor még Sztanyiszlav Csercseszov vezette Fradi, ami izgalmas hajrát eredményezett a szezon meglepetéscsapatának számító Kecskeméttel. Ugyan az előző évektől eltérően ezúttal csak hat pont előnnyel, de végül az élen végeztek a IX. kerületiek, így a nyári edzőtáborokban a Bajnokok Ligája selejtezőire készülhettek. A játékosmozgás idén nyáron kifejezetten nagy volt az Üllői úton, sok peremember távozása mellett Ryan Mmaee, valamint Vécsei Bálint is búcsút intett a zöld-fehéreknek, akik helyére, illetve más posztokra is több, egyből alapemberré váló labdarúgót is szerződtettek (pl. Ramirez, Abu Fani, Cisse, Varga Barnabás), akikkel a 2020-as évet követően már ismét reálisnak tűnt a legrangosabb európai kupasorozat csoportkörébe jutás hőn áhított kivívása.

Július 19-én a rémálomból valóság lett, a feröeri bajnok KI Klaksvik a gólnélküli odavágót követően 3:0-ra kiütötte a Fradit, ami már aznap Csercseszov állásába került. A csúfos Bl-kiesés után a Konferencia Liga-selejtezőjébe visszaeső FTC irányítását az addig másodedzőként tevékenykedő Máté Csaba vette át, akivel nem várt fordulatot vett a csapat. A közönségszórakoztató, sokszor akár 4,5,6 lőtt gólt is hozó játék mellett a csapat könnyedén bejutott az EKL-csoportkörébe, emellett az NB I-ben is helyt állt, így több zöld-fehér szimpatizáns nem akart hinni a szemének, amikor azt olvasta a klub szeptember 4-én megjelent hivatalos közleményében, hogy Máté Csabát leváltották és ezzel egyidejűleg Dejan Stankovicot nevezték ki vezetőedzőnek.

Kezdetben azonban a szerb tréner kinevezése után sem változott az eredményesség, a MOL Magyar Kupában 8:0-val búcsúztatták a Nagyecsedet, majd a Konferencia Ligában is magabiztos, 3:1-es sikerrel kezdett a csapat, de a bajnokságban is bőszen gyűjtögették a pontokat. A nemzetközi színtéren a következő fordulókban is helytállt a csapat, Firenzében 2:0-s vezetésről értek el 2:2-es döntetlent, majd Genkből hoztak haza egy pontot Sztankovics fiai, akik ennek fényében 5 ponttal és a csoportjuk éléről várhatták a folytatást. A belgák elleni visszavágó előtt három összecsapás várt a Ferencvárosra. Előbb az Újpest elleni derbin aratott sikert, majd hosszabbítás után a Puskás Akadémia elleni kupameccsen is továbbjutott a bajnoki címvédő, de a kecskeméti „sárdagasztásból” már vesztesen jött ki, ezzel az új vezetőedző irányítása alatt elszenvedte első vereségét. Ez volt az első, de nem az utolsó veresége a csapatnak, akik a félszezon hátralévő bajnoki meccsein a megszerezhető 18-ból, csupán hatot gyűjtöttek be, ezzel elveszítették elsőbbségüket a tabellán az éllovas Pakssal szemben, akiktől ugyancsak vereséget szenvedtek decemberben.

A nemzetközi porondon azonban kárpótolta szurkolóit a Fradi, a Genk ellen újabb pontot szereztek, igaz a pontosztozkodásnak ebben az esetben inkább a belgák örülhettek. Nov.30-án következett az év egyik legfontosabb meccse, a Cukaricki elleni találkozó. A szerbek ellen kötelező volt a győzelem a továbbjutás érdekében, ám ferencvárosi részről mégsem kezdődött túl jól a találkozó, ugyanis egy szép befejezést követően már a 10. percben megszerezte a vezetést az ellenfél. Egészen a 83. percig nem változott az eredmény, a Fradi játékában csak egy-egy veszélyes támadás volt benne, ám épp egy ilyet befejezve egalizált Zachariassen. A 90 perc után hetet hosszabbított a játékvezető, kompenzálva a játék közbeni szerb időhúzásokat. Sorba jöttek a felpasszok, beívelések, amiből végül a 98. percben Pesics révén egy szép lefordulást, majd egy hatalmas lövést követően meg is szerezte második és egyben győztes gólját a Fradi, amivel nagy lépést tett a továbbjutás felé.

Már csak egy meccs volt hátra a csoportkörből, a saját kezében volt a csapat sorsa. Pontszerzéssel biztos a továbbjutás, míg vereség esetén a párhuzamosan futó Genk-Cukaricki összecsapás eredménye döntött volna. Matekozásra azonban nem volt szükség, Abu Fani bepasszát követően Zachariassen révén a Ferencváros megszerezte a vezetést, amivel ideiglenesen a csoport élére is állt, ám az ugyancsak erre a pozícióra vágyó Fiorentina a 73. percben kiegyenlített. Több gól azonban már nem született, ezzel csoportmásodikként biztossá vált az FTC továbbjutása, akik így sorozatban másodszor végeztek kupatavaszt érő helyen. A nyolcaddöntőbe jutásért azonban még vár egy párharc Sigérékre, akiknek az Európa Ligában csoportja harmadik helyén végző és ezzel onnan kieső Olympiakosszal kell megmérkőzniük a következő körbe jutásért.

A Ferencváros a tavaszi szezonra majd januárban előbb egy mezőkövesdi, majd egy 12 napos spanyolországi edzőtáborban készül.

Az őszi szezon során többször úgy érezhettük, hogy Dejan Stankovic alatt inog a kispad, azonban a sikeres Konferencia-liga továbbjutás egyelőre megszilárdította a szerb vezetőedző állását. Azonban Stankovic számára nagyon fontos lesz, hogy megfelelően készítse fel a csapatot a tavaszi szezonra, mivel ha a bajnokságban továbbra sem fognak jönni az eredmények, vagy az Olympiakos ellen nem sikerül a bravúr, akkor ismét könnyen veszélybe kerülhet az állása.