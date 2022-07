Csercseszov: "Kemény mérkőzésre készültünk, ezt is kaptunk"

A Ferencváros csapata gól nélküli döntetlent játszott a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában a kazah Tobol Kosztanaj elleni első mérkőzésen.

A magyar bajnok zöld-fehérek orosz vezetőedzője nem tűnt makulátlanul elégedettnek a 0-0-s döntetlen utáni értékelése alkalmával:

„Alapvetően kemény mérkőzésre készültünk, ezt is kaptunk. Mindent megtettünk a pályán, de ez lett a végeredmény. Kiegyensúlyozott meccs volt, nekünk is voltak helyzeteink, az ellenfélnek is. Megvoltak azok a nehézségek, amiket most nem szeretnék kifejteni, azokat magunk között kell átbeszélnünk” – nyilatkozta a mérkőzés után Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző a

Fradi.hunak

.