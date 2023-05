Csercseszov elárulta, miben más az idei bajnoki cím, mint a tavalyi volt

Fölényes győzelemmel ünnepelték a bajnoki címet.

A Ferencváros már bajnokként pályára lépve aratott 3-0-s győzelmet a Kisvárda felett a Grouapama Arénában, így a zöld-fehérek boldogan ünnepelhették sorozatbeli ötödik bajnoki elsőségüket.

A Ferencváros vezetőedzője, Sztanyiszlav Csercseszov felszabadultan értékelt, miután csapata fölényes győzelemmel ünnepelte meg az előző nap megszerzett bajnoki címet:

“Tegnap kaptuk a hírt, hogy bajnokok lettünk, így nem volt időnk ünnepelni, hiszen készültünk a mai meccsre. Szerettünk volna jól és eredményesen játszani a fantasztikus szurkolóink előtt. Azt hiszem, ez sikerült is. Ilyen hangulatra és ilyen meccsre számítottam. Tudtuk jól, hogy a Kisvárda egy harcos, fizikálisan is erős csapat erős kontrajátékkal. Az első félidőben is kompaktak voltunk, de a második játékrész jobban sikerült, és végül simán meg is nyertük a találkozót.”

“Van különbség a két bajnoki cím között. Tavaly, amikor megérkeztem, egy pont volt csupán az előnyünk, idén – többé-kevésbé – végig stabilan játszottunk. Boldog vagyok, hogy sikerült megvédeni bajnoki címünket. Bízom benne, hogy a nemzetközi színtéren is még jobbak leszünk a következő szezonban, ezúttal már a Bajnokok Ligájában” – árulta el az orosz vezetőedző.

A bajnokságból még három forduló van hátra, a Ferencváros immár biztos bajnokként léphet pályára a mérkőzésein.

