Csehországba szerződött a magyar válogatott futballista

A cseh élvonalban szereplő Sigma Olomouc szerződtette a kétszeres magyar válogatott Baráth Pétert.

A védekező középpályás a lengyel Raków Czestochowától érkezett a jelenleg a bajnokság nyolcadik helyén álló cseh klubhoz.

„Örülök, hogy a Sigma része lehetek, nagy kihívás lesz számomra. Tetszenek a klub ambíciói, ezért döntöttem úgy, hogy elfogadom az ajánlatot. A jövőben az első három közé szeretnénk kerülni a bajnokságban, és rendszeresen részt vennénk valamelyik európai kupában” – fogalmazott az egyesület honlapján a játékos.

Baráth 2024 januárjában még kölcsönben került a Ferencvárostól a Rakówhoz, amely később végleg megvásárolta a játékjogát. A lengyel csapattal az előző idényben a bajnokság második helyén végzett, így indulhattak a Konferencia-liga selejtezőjében. A Raków ősszel bejutott a sorozat alapszakaszába, ahol a második helyen zárt, és továbbjutott a tavaszi kieséses szakaszba.

Ugyanebben a nemzetközi kupasorozatban a Sigma Olomouc a 24. helyen végzett, ami szintén továbbjutást ért. A 23 éves Baráth Péter új szerződésének aláírását követően csatlakozott a Sigma Olomouc spanyolországi, marbellai edzőtáborban készülő keretéhez.