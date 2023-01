Csatornapatkánynak nevezeték az elnökséget zsaroló Messit a Barca vezetői

Egyre nagyobb erkölcsi válságba süllyed a világ egyik legnépszerűbb labdarúgócsapata.

A katalán hatóságok hozták nyilvánosságra a Barcelona korábbi elnöksége ellen folytatott vizsgálat dokumentumainak egy részletét, amelyek alapján szabályos karaktergyilkosságot folytattak saját játékosaik ellen a vezetők. A napvilágot látott beszélgetésekből az is kiderül, hogy egymás között elképesztő sértésekkel illették a játékosokat Bartomeuék.

A klub jogi osztályának vezetője, Román Gómez Ponti például „csatornapatkány”-nak nevezte Messit a háta mögött, ráadásul az argentin klasszis szerinte egy „hormonkezelt törpe, aki a Barcelonának köszönheti az életét.” A jogász indulatait az váltotta ki, hogy Messi csapatkapitányként beleszólt abba, hogy sem az ő, sem Luis Suárez fizetését nem csökkentheti a vezetőség, mi több Ansu Fatinak – akit akkor épp Messi testvére képviselt – is jelentős fizetésemelést alkudott ki.

„…és a sokasodó durvaságok és zsarolások, amiket a klubnak és nekünk, érte dolgozóknak el kellett szenvednünk ettől a hormonkezelt törpétől, aki a Barcának köszönheti az életét” – olvasható Ponti egyik üzenetében.

Bartomeuék egy külsős PR céget, az I3 Venturest bízták meg azzal, hogy a közösségi médiában álprofilokkal kezdjék el dicsérni a klub vezetését, ezzel párhuzamosan pedig rombolják a játékosok imázsát, hogy a súlyos anyagi gondokkal küszködő klub kedvezőbb feltételeket tudjon kiharcolni a játékosoknál. A cég ráadásul a piaci ár többszöröséért dolgozott, amely miatt hűtlen kezelés gyanújával nyomozás indult a vezetőséggel szemben.

A lejáratókampány egyik eszköze lehetett az is, hogy Messi és Piqué szerződését is kiszivárogtatták a sajtón keresztül, így az is kiderült, hogy utóbbi 2017-ben mintegy 555 millió euróért hosszabbította meg kontraktusát a csapattal.

