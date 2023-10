Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Szoboszlai Dominik immár több mint három hónapja a Liverpool futballistája, azt nem kell ecsetelnünk, hogy a pályán nyújtott teljesítményével igen hamar beilleszkedett a Vörösök struktúrájába, de a klub által a tréningekről közölt felvételek azt bizonyítják, hogy a társak is gyorsan befogadták a magyar válogatott támadót.

A Brighton-Liverpool bajnokin a hazai győzelem 3.25, a döntetlen 4.20, a vendégek sikere pedig 2.08-szoros szorzóval fogadható. (x)



A 22 esztendős játékos leginkább Trent Alexander-Arnold társaságában lelhető fel, mondhatni, máris barátság alakult ki kettejük között, amit a jobbhátvéd is megerősített.

"Egy született tehetség. Egyből érzed, ha valaki érti a játékot és nem bonyolítja túl. Nem egy bizonyos játékrendszer vagy taktika hozza ki belőle a legjobbat. Mindenre képes és ez neki természetes. Nagyon különleges tehetség, kivételes játékos, és egyben nagyszerű srác is. Neki és a klubnak is lenyűgöző, hogy itt van. Ő olyan, akire szükségünk van, hogy jól teljesítsünk, ezzel ő is tisztában van és meg is követeli magától. Egyszóval, remekül illik a csapatba. Hasonló a személyiségünk, hogy őszinte legyek, elég lazák vagyunk. A pályán kívül nagyon nyugodtak vagyunk, és hasonló dolgokat csinálunk a szabadidőnkben. Hasonló korúak is vagyunk, jól kijövök vele, sokat lógunk együtt" - mondta Alexander-Arnold a Bleacher Reportnak adott interjújában.