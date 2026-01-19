Csányi Sándor szerint négy év múlva ott leszünk a vb-n, Lőw Zsolt örül az Újpest fejlődésének

A Magyar Labdarúgó Szövetséget – amely a megalakulásakor még Magyar Labdarúgók Szövetsége néven működött – 1901. január 19-én hozták létre a hazai klubok képviselői Budapesten, az Akadémia utca 1. szám alatt található István Főherceg Szálló különtermében. A helyszínen tartott hétfői megemlékezést követően a szervezetet 2010 óta vezető Csányi Sándor felidézte, mi tette különlegessé az MLSZ indulását.

"Olyan szempontból unikális volt ez a szövetség, hogy a korábbiak valamilyen nagyobb szervezeten, tehát az olimpiai bizottságon vagy más szervezeten belül alakultak meg. A Magyar Labdarúgó Szövetség a kezdetektől fogva önálló volt, fontosnak tartották, hogy önálló szövetségként alapítsák" – fogalmazott az eknök.

Amikor saját elnöki időszakáról, valamint a legemlékezetesebb – örömteli és fájdalmas – eseményekről kérdezték, azzal kezdte válaszát, hogy a szövetség fennállásának több mint tíz százalékát ő töltötte ebben a tisztségben.

"Nyilván vannak nagyon szomorú, meg nagyon jó napok" – jegyezte meg, majd kiemelte a válogatott teljesítményét, amely sorozatban három alkalommal is kvalifikálta magát az Európa-bajnokságra, először 44 év kihagyás után. – "Nagyon nagy eredménynek tartom az angolok ellen elért 4-0-s győzelmet, ami több, mint Puskásék 6-3-as győzelme, mármint különbségben" – utalt a Nemzetek Ligája A divíziójában 2022 júniusában, idegenben elért sikerre.

A legnagyobb csalódásként azt nevezte meg, hogy a magyar válogatott nem lesz ott a következő világbajnokságon.

"Mert azt gondolom, megalapozottan reménykedhettünk abban, hogy legalább a playoffba bejutunk. De rajtunk múlott az is, hogy nem csoportelsőként végeztünk, hiszen három meccset rontottunk el ígéretes helyzetből. Azzal, hogy az írek megverték a portugálokat, az örmények meg az íreket, nagy lehetőségünk lett volna arra, hogy akár az első helyen is zárjuk ezt a csoportot. De ehelyett itthon maradtunk. Négy év múlva ott leszünk" – jelentette ki.

Arra a felvetésre reagálva, hogy rövid időn belül már a negyedik magyar labdarúgó kerülhet a Premier League-be, és ez mit árul el a hazai futball színvonaláról, Csányi Sándor hangsúlyozta: nemcsak az NB I, hanem az NB II is jelentős fejlődésen ment keresztül.

"Erősebb csapatok és jobb meccsek vannak, sokkal több fiatal van a pályán. Nemcsak számban több, hanem azt hiszem, tehetségben is többen vannak és jobb felkészültséggel bírnak, mint korábban. Ennek lehet az eredménye, hogy egyre többen jutnak ki a topbajnokságokba. Remélem, hogy ez a tendencia folytatódik. Jó lenne, ha a magyar válogatottban legalább hét-nyolc olyan játékos játszana, aki topligában futballozik" – tette hozzá.

Az évforduló kapcsán Lőw Zsolt is megszólalt, aki szerint Magyarország kis ország, mégis számos olyan történelmi pillanattal rendelkezik a labdarúgásban, amelyekre méltán lehet büszke.

"Pici ország vagyunk, de mégis rengeteg olyan apró momentum van a történelmünkben, amire borzasztóan büszkék lehetünk" – mondta.

"Én meg még büszkébb vagyok rá, hogy mind labdarúgóként, mind szakemberként, edzőként és most már az MLSZ alelnökeként részt vehetek egy ilyen megtisztelő eseményen" – tette hozzá.

A korábbi válogatott játékos – aki pályafutása során másodedzőként megfordult a Paris Saint-Germainnél, a Chelsea-nél és a Bayern Münchennél is – felidézte, hogy az ő generációjából többen is külföldi klubokhoz szerződtek. Lisztes Krisztián, Dárdai Pál, Fehér Csaba és Király Gábor nevét említette, és hangsúlyozta: "ideje volt már, hogy újra legyen egy nagy transzferünk".

"A magyar válogatottnak abszolút érdeke, hogy minél több magyar játékos külföldön, erős bajnokságokban szerepeljen" – hangsúlyozta.

Az Újpesttel kapcsolatban elmondta, örömmel látja, hogy a klubnál elindultak a változások, hiszen korábban ezen a téren lemaradást érzékelt más egyesületekhez képest.

"Örülök a tulajdonosváltásnak, és annak, hogy elkezdték feltölteni a szakmai stábot, olyan szakemberek kerültek Újpestre, mint Dárdai Pál, Szélesi Zoltán vagy Balajcza Szabolcs. Nagyon bízom benne, hogy ez a nagyon gyors és jó ütemű fejlődés hatással lesz előbb-utóbb a csapat játékára és szereplésére" – fogalmazott, majd hozzátette: reményei szerint két éven belül az Újpest már komoly ellenfele lehet a Ferencvárosnak, és néhány éven belül játékost is képes lesz értékesíteni a legnagyobb riváliséval összemérhető összegért.

Az emléktábla avatása mellett az MLSZ ünnepi vacsorával is megemlékezik a kerek évfordulóról.