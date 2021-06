Csányi Sándor sportszerű szurkolásra buzdítja a drukkereket a Hollandia-Csehország mérkőzésen

Kinek nem kell ingyen 3,2 millió forint? Regisztrálok és játszom a nyereményért!

Csányi Sándor az MLSZ hivatalos honlapján üzent a magyar sporttársadalomnak. A sportvezető előszöris megköszönte a sok támogatást és szurkolást, amit válogatott kapott az Európa-bajnokságon:

„A Magyar Labdarúgó Szövetség elnökeként ezúton is köszönetet mondok azért, hogy olyan fantasztikus hangulatot teremtettek az Európa-bajnokság mérkőzésein, mely egyértelműen hozzájárult a magyar férfi válogatott tiszteletre méltó szerepléséhez. Köszönöm, hogy az utazási nehézségek ellenére, sokan idegenbe is elkísérték a csapatot."

Csányi ezután rátért a ma 18 órakor kezdődő Hollandia-Csehország EB nyolcaddöntőre, melyet a Puskás Arénában rendeznek:

„Vasárnap még egy nyolcaddöntő-mérkőzésnek, a Hollandia–Csehország összecsapásnak ad otthont a Puskás Aréna, melyre ismét több tízezer magyar néző váltott jegyet. Ahhoz, hogy a jövőben is házigazdája lehessen Magyarország rangos sporteseményeknek, és ami legalább ennyire fontos, hogy a magyar válogatott mindig és mindenkor telt házas buzdítás mellett játszhassa mérkőzéseit, a kitűnő hazai szervezés mellett a sportszerű légkör is elengedhetetlen. Vendéglátóként ki kell vívni a széleskörű nemzetközi elismerést ezen a téren is. Tiszteljük a résztvevő csapatok játékosait, szurkolóit!"