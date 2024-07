Csányi Sándor: „Az utóbbi három év teljesítménye és az elért fejlődés nem kérdőjelezhető meg”

A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke csalódott az Eb miatt, de szerinte jó úton járunk és van okunk bizakodni.

A Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György készített exkluzív interjút Csányi Sándorral. Első kérdései között szerepelt, hogy miként értékeli a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke a németországi Eb-n látottakat:

"A személyes érzéseimben csalódott vagyok, nagyon sajnálom, hogy így alakult. Az elmúlt évek következetes munkájának és a tervszerű csapatépítésnek köszönhetően a válogatott a németországi Európa-bajnokságot megelőzően másfél éven át olyan eredményeket ért el, amelyek feljogosították arra, hogy az Eb-re a mégoly nehéz csoportból való továbbjutás céljával utazzon.

Ettől függetlenül, reálisan értékelve az eredményeket, látni kell, hogy a világranglistán két régóta jóval előttünk álló csapattól, Svájctól és Németországtól vereséget szenvedtünk, míg a mögöttünk álló Skóciát küzdelmes mérkőzésen legyőztük. Az is tény, hogy az előző sorozatokban, az Eb-selejtezőben vagy éppen a Nemzetek Ligájában többször is megvertünk nálunk magasabban rangsorolt csapatokat. De látni kell, hogy azokon a mérkőzéseken minden sikerült, és erőn felül teljesítve borítottuk a papírformát. Szerencsénk is volt, a játékosok többsége egészségesen és jó formában érkezett a válogatottba, emellett a minket sújtó játékvezetői hibák is viszonylag elkerültek bennünket.

Ezzel szemben az Eb-n a keretben többen sérültek voltak, a szokásos kezdőcsapatból néhányan meccshiánnyal érkeztek, nem voltak jó formában lévő helyettesek, továbbá a korábban nem tapasztalt egyéni hibák és játékvezetői tévedések is befolyásolták az eredményeket. Mindezek mellett, amint Marco Rossi is nyilatkozta, a Svájc elleni mérkőzésre a taktikai felkészülés és a játékosok koncentrációja sem volt tökéletes.

Amiatt tehát, hogy nem jutottunk tovább, természetesen csalódott vagyok, de azt hiszem, nem szabad kudarcként tekinteni az eredményekre, nem történt dráma, nem estünk vissza az induló 2018-as szintre, papírforma-eredmények születtek a mérkőzéseinken. Ez a csapat nemcsak nekem, hanem úgy látom, a szurkolóknak is már bizonyította a múltban, hogy van benne fantázia.

Ahhoz azonban, hogy ezt a játékosaink a jövőben is bizonyítani tudják, két lábbal a földön kell maradniuk, alázattal és szorgalommal kell dolgozniuk a klubjaikban, a szövetségi kapitánynak pedig folytatnia kell a tervszerű építkezést, a keret magjának szélesítését. Közben persze ambiciózus célokat kell kijelölni. Elsőként jól kell teljesítenünk az őszi Nemzetek Ligája-sorozatban, jövőre pedig maximális erőfeszítéssel és koncentrációval kell futballozni, hogy negyven év szünet után kijussunk a 2026-os világbajnokságra!"

A teljes interjú megtekinthető a linkre kattintva: ITT!