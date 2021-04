Csak védettségi igazolvánnyal lehet EB-meccsre menni

Az már korábban hivatalossá vált, hogy Magyarország eleget tesz az UEFA követelményeinek és megteremti a feltételeit annak, hogy nézők előtt rendezhessék a nyári Európa-bajnokság budapesit mérkőzéseit. A mai kormányinfón az is kiderült,csak azok látogathatják a mérkőzéseket, akiknek van védettséget igazoló dokumentumjuk.

Gulyás Gergely a mai kormányinfón bejelentette, hogy csak azokat engedik be a sportrendezvényekre, akik igazoltan védettek és ez igaz lesz a nyári EB-re is. Ennek értelmében azok, akik átestek a fertőzésen és ezt igazolni is tudják, illetve azok, akiket beoltottak már ott lehetnek a magyar válogatott mérkőzésein, illetve más sportrendezvényeken,

Az UEFA már korábban közölte a rendező országokkal, hogy ha nem tudják garantálni a lelátók megnyitását az adott országok, akkor bukják a rendezés jogát, ugyanis egyetlen mérkőzést sem szeretnének zárt kapuk mögött rendezni a nyári tornán.

"Ideális esetben az eredetileg kiválasztott 12 helyszínen rendezzük meg tornát, ám ha ez nem lehetséges, 10 vagy 11 országban tartjuk meg, ha egy vagy több helyszín nem felel meg az előírt feltételeknek” - mondta még márciusban Aleksander Ceferin, a szövetség elnöke.

