Cristiano Ronaldót az összes BL-csapatnak felajánlották!

Habár az összes európai topklubnak felajánlották a játékjogát, csak Szaúd-Arábiából érkezett hivatalos ajánlat Cristiano Ronaldóért.

Változnak az idők… Nem is olyan régen még Európa topcsapatai küzdöttek azért – vagy legalább is álmodtak róla –, hogy Cristiano Ronaldo náluk játsszon, most viszont szabadon igazolható labdarúgóként sem kapkodnak érte az érdeklődők. Pedig a nyáron a Manchester United mindent megtett azért, hogy új klubot találjon játékosának.

A spanyol AS a DAZN értesüléseire hivatkozva ugyanis arról számolt be, hogy az Eintracht Frankfurt két vezető beosztású személye is megerősítette azt, hogy a német csapatnak is felajánlották Cristiano Ronaldót.

Axel Hellmann ügyvezető úgy nyilatkozott, hogy a játékost „még nekik is felajánlották”, míg Philip Holzer, a klub felügyelőbizottságának elnöke már egyenesen azt mondta, úgy érezték, hogy a portugált „minden, a BL-ben szereplő csapatnak felajánlották.”

Mint ismeretes, Ronaldo a nyáron maga kérte a Manchester United vezetőségét, hogy engedje el más csapathoz, mert a legrangosabb európai kupasorozatban szeretne szerepelni. Azóta a klasszis szerződését fel is bontották, de még mindig nem találta meg új klubját.

