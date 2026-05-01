Cristiano Ronaldo elárulta, közeleg a visszavonulásának pillanata

A 41 éves Cristiano Ronaldo immáron a negyedik szezonját tapossa a szaúdi Al-Nasszr játékosaként, de továbbra is motivált, amiről az Al-Ahl elleni bajnoki mérkőzés utáni interjújában beszélt.

"Nemcsak emiatt a generáció miatt, de az előző és a következő érdekében is folytatom a játékot. Napról-napra ugyanúgy élvezem, még úgy is, hogy közeledek pályafutásom végéhez. Ez egy tény" – állította az ötszörös Aranylabda-győztes CanalGoatBr-nek.

Emellett összegezte az eddigi karrierjét, amit "briliánsnak" titulált, miután megfordult a Sporting, a Manchester United, a Real Madrid és a Juventus csapatában egyaránt.

"A pályám briliánsra sikerült, és azt szeretném, hogy ugyanilyen is maradjon. Még mindig élvezem, változatlanul lövöm a gólokat, de minden fölött áll a győzelem, his2zen erről szól ez a játék. És ezért akarom megnyerni a bajnokságot" – Ronaldo.

A rutinos támadót is foglalkoztató Al-Nasszr jelenleg jelenleg nyolc ponttal megelőzi második helyezett Al-Ahlit, úgy, hogy már csak négy kör van hátra a ligából.

