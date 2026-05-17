Cristiano Ronaldo összeomlott? Újabb óriási blama, ezúttal a BL-döntőben

Óriási meglepetéssel zárult az AFC Bajnokok Ligája 2 döntője: a al-Nasszr hazai pályán 1-0-ra kikapott a japán Gamba Osaka együttesétől, így Cristiano Ronaldo újabb trófea nélkül maradt Szaúd-Arábiában.

A rijádi King Saud University Stadionban rendezett finálé előtt a hazaiakat tartották toronymagas favoritnak, különösen a keretben szereplő világsztárok miatt. A pályán azonban egészen más forgatókönyv valósult meg: a japánok fegyelmezett védekezéssel és egyetlen villanással eldöntötték a mérkőzést. A találkozó egyetlen gólját a 30. percben szerezte Deniz Hummet. A támadó remekül fordult le védőjéről Issam Jebali passza után, majd higgadtan a jobb alsó sarokba lőtt. A gól teljesen váratlanul érte a hazai közönséget, hiszen addig szinte végig az al-Nasszr irányított.

A második félidő gyakorlatilag egykapuzást hozott, ám a japán csapat elképesztő önfeláldozással védekezett. Rui Araki élete mérkőzését játszotta, sorra hárította a hazai próbálkozásokat, többek között Joao Félix és Inigo Martinez lövéseit is. A legközelebb Felix járt az egyenlítéshez, amikor nagy erejű lövése már túljutott a kapuson, de a labda a kapufáról kifelé pattant.

A hajrában Jorge Jesus mindent egy lapra tett fel: pályára küldte Kingsley Comant és Salem Al Najdit is, hogy friss lendületet adjon a támadásoknak. Sadio Mané újabb nagy helyzetet hagyott ki, míg Mohamed Simakan fejese centikkel kerülte el a kaput.

A legdrámaibb pillanat a 86. percben érkezett: Ronaldo szinte már lövésre emelte a lábát az ötösön belül, amikor Genta Miura heroikus becsúszással blokkolta a próbálkozást. Ez a jelenet tökéletesen összefoglalta az al-Nasszr estéjét: hiába a rengeteg helyzet és a sztárjátékosok sora, a labda egyszerűen nem akart a kapuba kerülni.

A japán együttes végül történelmi győzelmet aratott, és elhódította az AFC Bajnokok Ligája 2 trófeáját, míg Ronaldo és az al-Nasszr számára újabb fájdalmas kudarc maradt a szezon végére.

