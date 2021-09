Cristiano Ronaldo újabb adatban tart előrébb Lionel Messinél

Mondjuk ennek a sportszakmai értéke nem túl nagy.

Az utóbbi években elképesztő mennyiségű Cristiano Ronaldo mezt adtak el. Ő tartotta a csúcsot ebben a tekintetben akkor is, amikor először a Manchester United játékosa lett, de a Real Madrid és a Juventus futballistájaként is. Most sincs ez másként, sőt minden saját rekordját megdönti az ötszörös aranylabdás.

A MU 7-es mezét viszik, mint a cukrot. Az értékesítés első 12 órájában 37,93 millió euró értékben adtak el a dresszekből – írja a lovethesales.com. Eddig még nem vettek ennyien egy játékos mezéből ennyit a Premier League történetében.

A klub 73 és 158 euró közötti összegért árulja Ronaldo mezét, egy átlagos szurkolói dressz 108 euróba kerül. A nagy igéby miatt a mezek csak október elején kerülnek a szurkolókhoz, mert a klub nem tudja teljesíteni az összes megrendelést. Az értékesítés első 12 órájában közel 400 ezer mezt értékesített a MU a Fox News szerint.

Ez az adat azt jelenti, hogy többet vittek Ronaldo szereléséből, mint Lionel Messi PSG-s dresszéből, pedig a párizsiak is belehúztak az elején, hiszen hét perc alatt adtak el annak idején 150 ezer mezt és meg nem erősített adatok szerint 800 ezer Messi feliratú felső talált gazdára egy hét alatt.

Számítások szerint az elmúlt évelben Ronaldo felszereléséből 13,6 millió talált gazdára, míg Messi mezéből 10 millió kelt el. Érdekes, hogy az adatok szerint az argentin ezzel csak a harmadik, mert a már rég visszavonult David Beckham 10,2 milliónál tart.

Az azonban egy téves hír, hogy ezekből az eladásokból a klubok finanszírozzák a játékosok vételárát, vagy éppen a fizetését, hiszen a mezekből befolyó összeg jelentős része a sportszergyártó cégekhez kerül. A BBC számításai szerint a Manchester United minden eladott mez után 5,84 eurót kap, vagyis 2,5 millió eladása után térülne meg az átigazolási díj.

