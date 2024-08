Cristiano Ronaldo úgy berobbantotta a YouTube-ot, jó hogy nem állt le az egész...

C. Ronaldo

A portugál klasszis csatornát indított, majd mindössze tizenkét óra leforgása alatt döntött újabb rekordot.

Azt mi is megírtuk, hogy Cristiano Ronaldo elindítja a csatornáját YouTube-on, szeretné a rajongóit közelebb engedni magához, az pedig rögtön be is durrant.



Hamar, félnap leforgása alatt kiderült, amihez Cristiano Ronaldo hozzányúl, arannyá változik. Elindult a csatornája, majd 12 óra múlva már több, mint 15 millió követője, feliratkozója volt. Ez pedig bizony világcsúcs. Egy újabb az ötszörös aranylabdástól, így pedig már tényleg se szeri, se száma a rekordjainak.

Mi jöhet még?!