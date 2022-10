Cristiano Ronaldo reagált arra, hogy kirakták a keretből

A portugál klasszis úgy érzi, mindig igyekezett tiszteletteljes lenni csapattársaival, edzőivel és ellenfeleivel szemben is.

."Egész karrierem során próbáltam tiszteletteljes lenni a kollégáimmal, az ellenfelimmel és az edzőimmel szemben is. Ez nem változott, és én sem változtam" - írja a Facebookon megosztott bejegyzésében Cristiano Ronaldo. A portugál klasszis hozzáteszi, ugyanaz az ember, aki az elmúlt 20 évben is volt, amióta a topfutballban játszik, és a tisztelet mindig is kiemelt szerepet játszott az életében, és a döntéshozásaiban.

Cristiano Ronaldo arról is ír, fiatalon kezdte, az idősebb játékosok által mutatott példa mindig is fontos volt számára. "Később én is mindig próbáltam példát mutatni a fiataloknak azokban a csapatokban, amiket képviseltem. Sajnos ez nem mindig volt lehetséges, és a tűz nem mindig a legjobb számunkra." Hozzáteszi, továbbra is keményen akar dolgozni Caringtonban, támogatni akarja a csapattársait, és ezt úgy fogja fel, hogy nyomást helyezni bárkire nem opció.

"Ez a Manchester United és mindig egységet kell alkotnunk. Hamarosan ismét együtt leszünk" - zárta gondolatait Ronaldo.

