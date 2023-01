Cristiano Ronaldo miatt rúgták ki – máris talált magának klubot a csatár

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Cristiano Ronaldo al-Nasszrba való igazolásának Vincent Aboubakar itta meg a levét, akivel a szaúdiak légiósok számára vonatkozó szabályai miatt szerződést bontottak.

A távozását követően az ötszörös aranylabdást erősen kritizáló („Mindig is azt gondoltam, Messi jobb, mint Ronaldo. Most, hogy edzettem Ronaldóval, tudom, hogy igazam is van”) csatárt több klubbal, többek között a Manchester Uniteddel is szóbahozták.

A Besiktastól épp a ”Vörös Ördögökhöz” távozó Weghorstot Aboubakarral pótolják, jelentette be délután a török klub. A 30 éves kameruni válogatott támadó korábban már megfordult a Süper Lig-ben jelenleg ötödik helyet elfoglaló Besiktasban, igaz, akkor csak kölcsönben. A korábban piros-feketében 27 meccsen 12 találatot jegyző Aboubakar ezúttal 2025-ig szóló szerződést írt alá.

