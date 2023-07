Cristiano Ronaldo miatt mezgyártót váltott az al-Nassr

Még mindig hatalmas brand CR7 neve.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Cristiano Ronaldo 2023 tele óta a szaúd-arábiai al-Nassr csapatának a tagja. Az egyesület és a bajnokság követőinek a száma is folyamatosan növekedett érkezésével, most pedig a mezgyártóra hatást gyakorolt.

Hol folytatja pályafutását Neymar? Marad a PSG-ben (1.50), a Manchester United-ba igazol (5.00) vagy az Al-Hilalhoz szerződik (5.00)? (x)

A portugál aranylabdás már közel két évtizede a Nike ruházati céghez tartozik, sőt élete végéig szóló szerződés e van az amerikai gyártóval. Cristiano Ronaldo tíz évre kap 147 millió fontot a Niketól, hogy a cég az ő nevével reklámozhassa termékeit, adjon ki új kollekcióket.

Ronaldo neve még továbbra is jól cseng a médiában és az üzleti világban is, így a Nike megragadva az alkalmat lecsapott az al-Nassr csapatára is, amelynek a 2023/24-es szezonban a mezgyártója lesz. Az amerikai vállalat már két hosszabb megállapodás keretében volt a szaúdi csapat mezszponzora (1997-2001 és 2010-2012), azonban most csak Cristiano Ronaldo neve miatt kötöttek szerződést az egyesülettel.

Az al-Nassr az egyik legnagyobb szaúdi ruházati céget, a Duneus-t cseréli le a Nike kedvéért. Cristiano Ronaldo csapatának nem csak az amerikai gyártó volt az egyetlen nagy márka, amely mezeket gyártott számára - a New Balance, a Lotto és a Victory is forgalmazta már az egyesület címerével ellátott sportszereket.

A csapat először július végén, a Japánban megrendezett edzőmeccsekenn fogja hordani a Nike emblémával ellátott mezeket.