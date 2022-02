Cristiano Ronaldo: „már nincs sok hátra a karrieremből"

Cristiano Ronaldo pályafutása során öt Bajnokok Ligája-trófeát, hét bajnoki címet és hat hazai kupát nyert. Meg persze öt aranylabdát. De a portugál világsztár még mindig sikeréhes, kupákat, címeket szeretne nyerni.

Ronaldo a napokban interjút adott a DANZ-nak, ahol ambícióiról, terveiről és a Manchester Unitedről is beszélt:

„Nehéz lenne azt mondani, hogy nem szeretnék kupákat nyerni azzal a klubbal, azokkal az emberekkel, akiknek mindent köszönhetek. Miért ne nyerhetnénk? De természetesen nemcsak a Manchesterrel, hanem a válogatottal is címeket akarok nyerni, annak ellenére, hogy tudom, hogy maximum 4-5 év van hátra a karrieremből."

„Mikor betöltöd a 35-öt, már teljesen máshogy kell hozzáállnod a játékhoz. Tisztában kell lenned azzal, hogy nem 18, 20, 25 éves vagy, és a tested másképpen működik. De ha megtalálod a megfelelő egyensúlyt, akkor a továbbra is a legmagasabb szinten játszhatsz."

A 37 éves portugált arról is kérdezték, hogy mi sikerének a titka:

„Rengeteg áldozatot kell hoznod, hiszen áldozat nélkül nem fogsz elérni semmit. 18 évesen kezdtem el a legmagasabb szinten játszani, és 15-16 éve nyújtok kiemelkedő teljesítményt. A foci a szenvedélyem, elhívatott vagyok, folyamatosan keményen dolgozom, és ez teszi lehetővé, hogy gólokat és trófeákat szerezzek, és rekordot, rekordokra halmozzak."

Ronaldo láthatóan továbbra is sikeréhes, még úgy is, hogy a United nem áll mostanában fényesen, a bajnoki cím már elúszott, ráadásul Ralf Rangnickék a hazai kupákból is kiestek, vagyis a vörös ördögök számára nem maradt más, csak a BL, és a remény, hogy 2008 után újra elhódítják.