Ronaldo üzent a kórházból távozó Lindsey Vonnak: „A legendák mindig talpra állnak”

Megható üzenetet küldött Cristiano Ronaldo az amerikai sílegendának, Lindsey Vonnnak, miután a sportoló elhagyhatta a kórházat súlyos bukását követően.

A 41 éves klasszis a 2026-os téli olimpiai játékokon, az olaszországi Cortinában szenvedett drámai balesetet: mindössze 13 másodperccel a lesiklás első futamának rajtja után hatalmasat esett, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Reális volt az amputáció veszélye

A bukás után komoly volt a félelem, hogy Vonn elveszítheti a lábát. Az orvosok szerint az amputáció is reális opciót jelentett, ám a gyors és szakszerű beavatkozás megmentette a végtagját.

Az amerikai sportoló összesen öt komoly műtéten esett át – négyen Európában, egyen az Egyesült Államokban. Külön kiemelte Dr. Tom Hackett munkáját, aki egy úgynevezett fasciotómiás beavatkozással csökkentette a kialakult kompartment szindróma életveszélyes következményeit.

Vonn megrázó részleteket osztott meg sérüléséről:

„Komplex sípcsonttörésem volt, eltört a szárkapocscsont feje is, gyakorlatilag minden darabokra tört. A helyzetet súlyosbította a kompartment szindróma, amikor a sérült területen felgyülemlő vér szó szerint szétzúzza az izmokat, idegeket, inakat. Dr. Hackett megmentette a lábamat – szó szerint az amputációtól.”

A hatórás műtét után azonban további komplikációk is jelentkeztek: jelentős vérveszteség miatt vérátömlesztésre volt szüksége. Jelenleg kerekesszékben van, mivel a jobb bokája is eltört, és várhatóan hónapokig mankóra szorul majd.

Ronaldo: „A bajnokok nem adják fel”

A közösségi médiában özönlöttek a támogatói üzenetek, köztük az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldóé is, aki jelenleg a szaúdi élvonalbeli al-Nassr játékosa.

A portugál világsztár ezt írta:

„A bajnokokat nemcsak a győzelmeik határozzák meg, hanem azok a pillanatok is, amikor nem hajlandók feladni. Lindsey Vonn, a hegyek, amelyeket meghódítottál, sosem voltak nagyobbak annál az erőnél, ami benned van. Harcolj tovább. A legendák mindig talpra állnak.”

