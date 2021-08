Cristiano Ronaldo kihagyta a Juventus edzését

Az ötszörös aranylabdás nem jelent meg a torinói alakulat péntek reggeli edzésén, tovább erősítve ezzel a távozásáról szóló híreket.

Egyre inkább úgy tűnik, hogy a Juventus szurkolói nem látják többet zebra-csíkos mezben pályára lépni Cristiano Ronaldót. A portugál klasszis ugyanis nem volt a csapat péntek reggeli edzésén, ezzel pedig újabb bizonyítékát adta távozási szándékának.

Ronaldo menedzsere, Jorger Mendes az augusztus 31-ei zárás előtt szeretné másik csapatban látni védencét. A legkomolyabb kérőnek a Manchester City tűnik, amely Harry Kane-ről való lemaradása után fordult a portugál aranylabdás felé.

A Goal információja szerint a Juventus csak arra vár, hogy a City megtegye hivatalos ajánlatát. És állítólag Cristiano Ronaldo is alig várja ezt, akinek minden vágya a távozás. Az olasz gárda 29 millió Euró fejében hajlandó is lenne megválni tőle, tekintve, hogy Ronaldo nem hosszabbítja meg jövő nyáron lejáró szerződést.

Jelen állás szerint ráadásul Ronaldónak nincs is más opciója most már, mint a City, miután a játékossal többször is szóba hozott Paris Saint Germain elnöke, Nasser Al-Khelaifi közölte: nem terveznek a portugállal.

Külön pikantériája a történetnek, hogy Cristiano Ronaldo a Manchester Unitednél lett igazán nagy játékos, és korábban azt mondta, semmi pénzért nem menne a városi rivális Cityhez...

