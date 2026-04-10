A volt sportigazgató kitálalt: Cristiano Ronaldo “problémát” okozott a Juventusnál

Mindent a Bajnokok Ligájáért

A Juventus 2018-ban sokkolta a futball világát azzal, hogy több mint 100 millió euróért szerződtette a Real Madridtól Cristiano Ronaldót. Abban az időben a Zebrák már közel egy évtizede uralták a Serie A-t, és az előző öt évben kétszer is bejutottak a Bajnokok Ligája döntőjébe. Az olasz csapat azt remélte, hogy a portugál - aki a Bajnokok Ligája történetének legtöbb góllal rendelkező játékosa - a hiányzó darab, amely a legrangosabb trófea elhódításához addig hiányzott.

Ronaldo Juventusnál töltött időszaka azonban egybeesett a klub hanyatlásával, amelyhez nagyban hozzájárult a pénzügyi instabilitás. Mindezek mellett Fabio Paratici, az olasz csapat akkora sportigazgatója nem bánta meg a döntést:

„Cristiano fontos volt mindenkinek, ahogyan José Mourinho is az volt a Románál. Egy bajnokságnak nagyszerű játékosokra van szüksége. Mindannyian a Bajnokok Ligáját akartuk megnyerni, és ezt már az első évben meg is tehettük volna. Az Ajax elleni kiesés még mindig néha eszembe jut.”

- nyilatkozta a Corriere della Serának az olasz sportvezető.

A hatalmas befektetés ellenére a Juventus Ronaldo hároméves ottlétének ideje alatt egyszer sem jutott tovább a negyeddöntőnél.

A túl sok gól „problémája”

Bár Ronaldo egyéni statisztikái elképesztőek voltak – 134 mérkőzésen 101 gólt szerzett –, Paratici szerint a kapu előtti megbízhatósága nem várt “problémákat” is okozott. Ahelyett, hogy jobb teljesítményre sarkallta volna a csapatot, a jelenleg 41 éves játékos jelenléte lehetővé tette, hogy a csapattársai bizonyos pillanatokban visszavegyenek a tempóból.

Paratici elmagyarázta a csapaton belül bekövetkezett változást:

„A probléma az volt, hogy azzal, hogy szinte minden mérkőzésen gólt szerzett, Cristiano túlságosan megkönnyítette a dolgokat a csapattársainak. Ezért cseréltünk edzőt, hogy megpróbáljunk több lendületet adni a csapatnak.”

A kapcsolat Allegrivel és Sarrival

Ronaldo torinói időszaka alatt gyakran keringtek pletykák a vezetőedzőkkel, különösen Massimiliano Allegrivel és Maurizio Sarrival való kapcsolatáról. A korábbi sportigazgató, Paratici azonban elutasította a belső feszültségekre vonatkozó állításokat, dicsérte Allegrit, amiért remekül kezelte az öltözőt is:

„Allegri volt a legintelligensebb vezetőedzőnk, az a képessége, ahogy kapcsolatot teremt a játékosokkal, teljesen egyedülálló.”

Maurizio Sarri kapcsán az olasz szakember elismerte, voltak nehezebb időszakai a csapat élén, de így is sikerre tudta vezetni a Juventust:

„Sarrinak voltak nehézségei az elején, mivel taktikailag eleinte nagyon ragaszkodott a saját elveihez, de aztán alkalmazkodott. Az ő irányításával is megnyerte a csapat az olasz bajnokságot, sajnos ezt sokan elfelejtik.”

Forrás: GOAL

