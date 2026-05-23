Cristiano Ronaldo fia duplázott a portugál válogatottban

A futballvilág figyelme ismét a Ronaldo névre szegeződött, ezúttal azonban nem az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo, hanem fia miatt. A 15 éves Cristiano Ronaldo Jr. két gólt szerzett Portugália U16-os válogatottjának Görögország elleni 3–0-s sikerében – számolt be róla az ESPN.

A fiatal támadó az elmúlt időszakban egyre több figyelmet kapott, miután meghívót kapott a portugál korosztályos válogatottba. A törökországi utánpótlástornán már korábban is pályára lépett, most pedig első igazán emlékezetes mérkőzését produkálta nemzeti színekben.

Cristiano Ronaldo Jr. jelenleg az al-Naszr akadémiáján fejlődik, ugyanott, ahol édesapja is futballozik. Korábban megfordult a Juventus és a Manchester United utánpótlásában is, követve apja pályafutásának állomásait.

A portugál szurkolók természetesen már most azt találgatják, vajon a fiú képes lehet-e hasonló karriert befutni, mint legendás édesapja. A nyomás óriási, de az első jelek alapján a tehetség is adott.

Érdekesség, hogy az édesapa mindössze kétszer játszott a görög válogatott ellen, és egyszer sem örülhetett sikernek. A 2004-es Európa bajnokság nyitómeccsét 2-1-re veszítették el a portugálok. Azt az egy gólt azonban Ronaldo jegyezte. A másik összecsapás szintén ezen a kontinenstorán volt, s ha lehet, akkor még fájdalmasabb: a döntőt 1-0-ra veszítette el a hazai pályán játszó portugál válogatott, az akkor 19 éves Cristiano Ronaldo-val a soraiban.

Cristiano Ronaldo Jr. görögök elleni duplázása ugyan csak utánpótlás mérkőzésen esett, de mégis egy újabb biztató jel, hogy a Ronaldo-név még hosszú évekig meghatározó lehet a nemzetközi futballban.

