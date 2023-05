Cristiano Ronaldo fia Barcelona mezben táncolt otthon - VIDEÓ

Apja nem biztos, hogy örült a látottaknak...

Cristiano Ronaldo közel egy évtizedet töltött el a Real Madrid kötelékében, kisebbik fia Mateo viszont nem rejti véka alá szimpátiáját az FC Barcelonával.

Erre enged következtetni Cristiano Ronaldo kedvese, Georgina Rodriguez által feltöltött videó is. A Szaúd-Arábiában élő család jó hangulatot varázsolt a lakásba, a pár gyermekei táncoltak, ugráltak a kanapén. A legszembetűnőbb viszont Mateo öltözete volt, aki egy idei FC Barcelona mezben volt látható a felvételeken.

Ronaldo a Real Madridnál töltött ideje alatt 34 meccsen 20 gólt szerzett a Barcelona ellen.

Érdekes lehetett látni, hogy miként győzte meg apját az öt éves kisgyermek, hogy vegyen neki az egykori legnagyobb riválisának mezéből. De az is előfordulhat, hogy most látta Ronaldo is először ezt a szettet.