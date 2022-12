Cristiano Ronaldo és Sergio Ramos újra egy csapatban?

Ismét összeállhat a nagy duo!

Az Al-Naszr mindent megtesz, hogy szerződtesse Cristiano Ronaldót és Sergio Remost is a következő nyáron. Előbb a portugál klasszist jelentenék be január elsején, míg a spanyol védőt a nyár folyamán szerezhetik majd be.

Erre a legnagyobb esély azért lehet meg, mert egybehangzó sajtóhírek jelentek meg arról, hogy a klub és Ronaldo már megegyeztek, míg Ramos szerződése a nyáron lejár a Paris Saint-Germainnél, a Marca pedig úgy tudja, hogy ő is a szaudi klub radarán van.

A két játékos 2008 és 2018 között játszott együtt legutóbb a Real Madridnál, amellyel négyszer Bajnokok Ligáját, kétszer pedig spanyol bajnokságot nyertek.

