Cristiano Ronaldo elmondta véleményét Solskjaerról

A Manchester United szombaton hivatalosan is menesztette Ole Gunnar Solskjaer-t. Cristiano Ronaldo sokat köszönhet a norvég edzőnek, hiszen Solskjaer is jelentős szerepet játszott abban, hogy a portugál világsztár végül hazatérhetett az Old Traffordra. Az ötszörös aranylabdás hivatalos közösségi oldalán mondott köszönetet mindazért, amit vezetőedzője tett érte:

„Mikor a Manchester Unitednél nevelkedtem, ő volt a csatártársam. Mikor visszatértem oda, ahol minden elkezdődött, ő volt az edzőm. De talán nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy ő egy nagyszerű ember. A legjobbakat kívánom neki az életben. Sok szerencsét, barátom! Megérdemled!"

