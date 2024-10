Cristiano Ronaldo egykori portugál csapattársa felnőttfilmes karrierbe kezdett

C. Ronaldo

A Chelsea-ben sem tudta megvetni a lábát, a portugál másodosztályból vonult vissza.

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

„Ha azt hiszitek, hogy én jó vagyok, csak várjátok meg, amíg látjátok Fabio Paimot” – mondta állítólag Cristiano Ronaldo az újságíróknak, miután 2003-ban megérkezett a Manchester Unitedhez a Sportingból. Ha sok futball szurkolónak nem ismerős a név, akkor nincs egyedül. A portugál aranylabdás egykor sokkal nagyobb tehetséget látott csapattársában, aki végül nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket. Paim 2024-ben végül pornószínésznek állt.

A cikk lejjebb folytatódik

Fabio Paim a Sporting Lisszabon akadémiáján nevelkedett Cristiano Ronaldóval együtt, és fiatalon ígéretes játékosként tartották számon. Az ötszörös Aranylabda-győztes még azt is állította, hogy Paim jobb futballista volt nála ifjúsági karrierjük során. „Ha azt hiszitek, hogy én jó vagyok, várjátok meg, amíg látjátok Fabio Paimot” – mondta Ronaldo 2003-ban. Azonban a portugál támadónak nem sikerült áttörést elérnie a világfutballban, sőt karrierje mélyrepülésbe kezdett, és végül drogkereskedelem vádjával letartóztatták.

Paim maga állította, hogy a Sportingnál anno akár havi 150 ezer eurót is keresett, miközben még csak 16 éves volt, és nem játszott felnőtt mérkőzést.

„16 évesen már rengeteg pénzt kaptam, már volt szerződésem. Többet kaptam, mint a felnőtt csapat játékosai, mert sok klub meg akart szerezni – mondta Paim a Globo Esporténak 2017-ben. - Nem voltam hozzászokva ahhoz, hogy pénzem legyen. Amikor elkezdtem játszani, még cipőm sem volt. Hirtelen minden megváltozott, és nem voltam erre felkészülve.”

A 36 éves Paim, aki korábban kölcsönben szerepelt a Chelsea-nél (de a felnőttek között viszont nem sikerült bemutatkoznia), most teljesen más karrierútra lépett, felnőttfilmes színész lett. Első szereplésén Paim két női sztárral, Diana Melanciával és Lyxszel lépett fel. Melancia a The Sunnak így nyilatkozott a debütáló portugálról: „Azt hittük, ideges lesz, és nem fog jól sikerülni, de Fabio egy oroszlánnak bizonyult. Jól focizott, és a pornóban is jó. Sikeres lesz. Remélem, ez a film az első lesz a sok közül, amit Paimmal forgatunk.”

Paim az első szereplése után így nyilatkozott: „Nehéz a kamerák előtt teljesíteni, de megcsináltam, és úgy gondolom, van tehetségem ehhez. Nagyon élveztem, és két álmom is valóra vált: szerepelhettem egy filmben, és két lenyűgöző nővel lehettem együtt.”