Cristiano Ronaldo: „Be kell látnom, nem tudok már hosszú távra tervezni”

Újabb elismerésben részesült a portugál klasszis, akit a nemzeti csapatért és hazájáért tett munkásságáért díjaztak.

A Portugál Labdarúgó-szövetség legrangosabb elismerését, a Platina-díjat vehette át Cristiano Ronaldo a szervezet gáláján, ahol nem adott egyértelmű választ arra, ott lesz-e a 2026-os világbajnokságon:

"Nagyon büszke és elégedett vagyok, rengeteg munka kellett ahhoz, hogy idáig eljussak" – mondta a 39 esztendős támadó. – "Annak idején az volt az álmom, hogy pályára lépjek a válogatottban, majd egyre feljebb tettem a lécet, már a huszonötödik, az ötvenedik és a századik mérkőzést akartam elérni. Aztán még tovább mentem, megcéloztam a százötvenet, majd a kétszázat. Sok nagy klubban játszottam, rengeteg fontos trófeát nyertem – a Bajnokok Ligája-győzelmeim és az Aranylabdáim különösen fontosak nekem –, de nincs jobb annál, mint a saját hazámért játszani. Éppen ezért csalódom sok játékosban, akik nem akarják képviselni a nemzetüket. Sokan azt mondják, Portugália kis ország, de ez nem igaz, Portugália nagy ország. Remek az infrastruktúránk, kiváló sportolóink, illetve edzőink vannak, de itt nemcsak a futballról beszélek, hanem a többi sportágról is.”

Az Al-Naszr sztárja pályafutása során 908 gólt szerzett és beszélt az álomhatárról is:

„Megmondom őszintén, én vagyok a hibás, én mondtam korábban, hogy az ezer gól a célom – folytatta Ronaldo. – "Jelenleg élvezni akarok minden pillanatot, de be kell látnom, nem tudok már hosszú távra tervezni. Amit most meg tudok tenni, azt meg is teszem, ha elérem később az ezer gólt, az nagyszerű lesz, ha nem, akkor is nekem van a legtöbb gólom a labdarúgás történelmében.”

Ezzel nem lőtt mellé, ugyanis neki 908, Lionel Messinek 850, míg Pelének 762 szerepel a neve mellett. A portugál legenda arra nem adott egyértelmű választ, hogy ott lesz-e a 2026-os VB-n, de az biztos, hogy a lengyelek ellen pályára lép pénteken az NL-ben.