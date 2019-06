"Cristiano Ronaldo a Juvéban szeretné látni James Rodriguez-t"

A német legenda szerint összeállhat ismét a két játékos.

Sokáig kétséges volt James Rodriguez sorsa, ugyanis a kolumbiai labdarúgó kölcsönszerződése lejárt a Bayern Münchennél.

A bajorok azonban pár nappal ezelőtt tiszta vizet öntöttek a pohárba és kijelentették, hogy nem élnek az opciós vételi jogukkal, amely azt jelenti, hogy a középpályás elhagyja a német klubot.

Most a lehetséges új állomáshelyével kapcsolatosan szólalt meg a németek és a Bayern-legendája, Lothar Matthaus, aki az AS-nek adott nyilatkozatot.

- Két héttel ezelőtt személyesen beszéltem James Rodriguezzel, amikor a bajnoki elsőséget ünnepeltük Münchenben.

Ő nagyon jó viszonyban van Cristiano Ronaldóval. Akkor azt mondta nekem, hogy folyamatosan tartják a kapcsolatot egymással.

Ráadásul Ronaldo jelezte neki, hogy nagyon szívesen látná James-t a Juventusban.

Meg is értem, hogy miért, hiszen ez a páros nagyon eredményesen működött együtt a Real Madridban is, és hasonlóan sikeresek lehetnének a torinóiaknál is - tette hozzá Matthaus.

Való igaz, hogy James és Ronaldo közösen igen hatékonyak voltak, hiszen amikor együtt fociztak a blancóknál, akkor 1 bajnoki- és 2 BL-elsőséget, valamint 2 klubvilágbajnoki címet is elhódítottak.

