Coutinho visszatér Liverpoolba?

Liverpoolban nem zárják ki annak lehetőségét, hogy Philippe Coutinho visszatérjen Anfieldre – állítja az El Chiringuito.

Philippe Coutinho korábban 2013 és 2018 között viselte a Liverpool mezét. Liverpoolból pedig Barcelonába vezetett a brazil válogatott útja. A katalánoknál azonban nem találta meg a számítását, a 2019-20-as szezont a Bayern Münchennél töltötte kölcsönben.

Most pedig úgy tűnik, akár vissza is térhet korábbi sikerei helyszínére, Liverpoolba. Az El Chiringuito számolt be róla, hogy a Mersey-parti alakulat ismét megszerezné a 29 éves középpályást. A lehetséges üzlet pedig a Barcelonának is kapóra jöhet, aki így komoly összeget spórolhatnának meg Coutinho fizetésén, akinek piaci értéke 20 millió Euró, szerződése pedig 2023 nyarán jár le.

