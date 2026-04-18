Antoine Griezmann számára különösen pikáns ez a döntő, hiszen korábbi klubja, a Real Sociedad ellen lép pályára. Az Atlético támadója a Football Espana oldalon megjelent cikk szerint, nem is titkolta, hogy érzelmileg is kötődik a baszk egyesülethez, ahol európai szintű karrierje elindult. Ugyanakkor hangsúlyozta: a pályán mindezt félre kell tenni. Griezmann szerint a döntő pillanataiban csak a koncentráció és a hatékonyság számít, minden más háttérbe szorul, ha valóban trófeát akar nyerni csapatával.

Diego Simeone eközben a megszokott módon a mentális tényezőket helyezte előtérbe. Az Atlético vezetőedzője úgy fogalmazott, hogy az ilyen mérkőzések nem egyszerű taktikai csaták, hanem sokkal inkább az idegek próbája is. Szerinte a legnagyobb különbséget az jelenti majd, melyik csapat tudja jobban kezelni a nyomást és a döntő súlyát. Simeone szerint játékosai felkészültek erre a kihívásra, és a tapasztalat is mellettük szól, hiszen az elmúlt években számos hasonlóan kiélezett helyzetben bizonyítottak.

A másik oldalon a Real Sociedad Pellegrino Matarazzo irányításával érkezett el a döntőig, miután a szezon során látványos fejlődésen ment keresztül. A szakember érkezése óta a csapat játéka frissebbé, agresszívebbé és szervezettebbé vált, ami meghozta az eredményét a kupasorozatban is. Matarazzo szerint az egyik legfontosabb változás az önbizalom visszatérése volt, amely lehetővé tette, hogy a Sociedad ismét komoly célokért harcoljon.

A baszk együttes így nem alárendelt szerepben érkezik a döntőbe, hanem egy olyan csapatként, amely képes meglepetést okozni egy esélyesebb ellenféllel szemben is. A formájuk és a mentális frissességük alapján nem is lehet őket leírni, különösen egyetlen mérkőzésen, ahol minden apró részlet döntő lehet.

A sevillai finálé két külön futballvilág találkozása is lesz, mindamellett, hogy a trófea sorsáról isdönt: az Atlético Madrid rutinos, Simeone-féle stabilitása és a Real Sociedad újjáépített, lendületes játéka feszül majd egymásnak. Amelyik oldal jobban el tudja viselni a döntő terhét, az fogja beírni magát idén a spanyol Király-kupa történetébe.

