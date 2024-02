Copa América: Ezüstérmes Magyarország

Ahogy mondani szokták – ezt bizony sokan előre aláírták volna.

Az elmúlt héten mi is többször írtunk arról a csodálatos menetelésről, amit a magyar soccaválogatott véghez vitt Mexikóban a Copa América tornán.

Magyar idő szerint hétfő hajnalban játszották a küzdelemsorozat döntőjét, melyet a házigazda Mexikó ellen vívott a magyar csapat.

A két nemzeti együttes a Copa América csoportkörében már találkozott egymással, akkor 1–0-ra győztek a házigazdák, vagyis itt volt a lehetőség visszavágni.

A finálé ugyanolyan parázs csatát hozott a két együttes között, mint a csoporttalálkozó, de ezúttal is a dél-amerikai gárda tudott győzni, most 2–0-ra, és ezzel fel is ültek a trónra.

Csüggedésre semmi ok, nagyon büszkék lehetünk egy újabb nagyszabású magyar sikerre.